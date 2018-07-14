Модный провал или тренд: Crocs выпустили шлепанцы на каблуке: фото

Бренд удобной повседневной обуви Crocs представил новую коллекцию обуви на каблуках.

Новая модель Crocs – Cyprus V Heel – шлепанцы на невысоком каблуке стоят 53 доллара. Об этом пишет издание Insider.

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Отметим, что фактически это перевыпуск модели, которая была в ассортименте несколько лет назад. Но впоследствии была снята с выпуска и продажи.

Шлепанцы Crocs выпущены в белом, черном с белым и черном с розовым цветах.

Заметим, в прошлом году в Париже компания Crocs представила модифицированные "кроксы", которые создали в тандеме с модным домом Balenciaga. Новинкой стала обувь на высокой подошве и в ярких цветах. А также с добавлением различных мелких украшений.