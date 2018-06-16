Модный провал или тренд: джинсы, которые нужно носить без белья

Дизайнеры модного бренда Оpening Сeremony выпустили джинсы, которые нужно носить без белья.

Такие джинсы можно приобрести на официальном сайте бренда. Сейчас со скидкой их цена составляет 6683 гривен (предварительная стоимость – 16 707 гривен).

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Джинсы, обработанные прозрачными вставками по бокам, полностью обнажают бедро и ногу. Главная идея заключается в том, чтобы их носили без нижнего белья.



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