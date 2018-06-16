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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Модный провал или тренд: джинсы, которые нужно носить без белья

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Джинсы, которые нужно носить без белья
Джинсы, которые нужно носить без белья / Скриншот

Дизайнеры модного бренда Оpening Сeremony выпустили джинсы, которые нужно носить без белья.

Такие джинсы можно приобрести на официальном сайте бренда. Сейчас со скидкой их цена составляет 6683 гривен (предварительная стоимость –  16 707 гривен).

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Джинсы, обработанные прозрачными вставками по бокам, полностью обнажают бедро и ногу. Главная идея заключается в том, чтобы их носили без нижнего белья.

джинси які потрібно носити без білизни
Скриншот

джинси які потрібно носити без білизни

джинси які потрібно носити без білизни

Теги: LifeStyle Курьезные новости Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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