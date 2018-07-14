Модный провал: Меган Маркл надела неправильный бюстгальтер

Герцогиця Сассекская Меган Маркл выбрала неправильное нижнее белье во время первого официального визита в Ирландию вместе с мужем принцем Гарри.

В среду, 11 июля, Меган Маркл надела серое платье Rolan Mouret с вырезом и классические туфли на каблуке от Manolo Blahnik. Об этом пишет издание The Sun.

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Особое внимание вызвали очертания бюстгальтера Маркл, которые поклонники заметили под облегающим нарядом.

Впоследствии социальные сети взорвались постами о том, как плохо выглядит белье на герцогине.

"Неправильно подобранный бюстгальтер. Некрасивый цвет. Извини, Меган. Это модный провал", – раскритиковали "лук" пользователи.



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