Модный провал: Меган Маркл надела неправильный бюстгальтер
Герцогиця Сассекская Меган Маркл выбрала неправильное нижнее белье во время первого официального визита в Ирландию вместе с мужем принцем Гарри.
В среду, 11 июля, Меган Маркл надела серое платье Rolan Mouret с вырезом и классические туфли на каблуке от Manolo Blahnik. Об этом пишет издание The Sun.
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Особое внимание вызвали очертания бюстгальтера Маркл, которые поклонники заметили под облегающим нарядом.
Впоследствии социальные сети взорвались постами о том, как плохо выглядит белье на герцогине.
"Неправильно подобранный бюстгальтер. Некрасивый цвет. Извини, Меган. Это модный провал", – раскритиковали "лук" пользователи.
Все фото – Getty
Источник: 24 Канал
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