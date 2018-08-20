Модный провал: Рита Ора поразила неудачным образом
Популярная английская певица Рита Ора любит эксперименты со стилем, но на концерте VMA Kickoff звезда удивила неудачным образом.
Для выступления в Нью-Йорке Рита выбрала неоновое зеленую мини-платье в леопардовый принт, которую объединила с соответствующими колготками.
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Леопардовая Рита Ора
Певица дополнила look туфлями также леопардового принта, объемными серьгами и ярким макияжем. Такое количество деталей "перегрузило" образ Оры и испортило общее впечатление.
Как вам образ певицы?
Фото: Getty Images
Getty Images
Источник: 24 Канал
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