Модный провал: Рита Ора поразила неудачным образом

Популярная английская певица Рита Ора любит эксперименты со стилем, но на концерте VMA Kickoff звезда удивила неудачным образом.

Для выступления в Нью-Йорке Рита выбрала неоновое зеленую мини-платье в леопардовый принт, которую объединила с соответствующими колготками.

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Леопардовая Рита Ора

Певица дополнила look туфлями также леопардового принта, объемными серьгами и ярким макияжем. Такое количество деталей "перегрузило" образ Оры и испортило общее впечатление.

Как вам образ певицы?

Фото: Getty Images

Getty Images