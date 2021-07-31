В Старом Салтове активно обсуждают преступление. Также здесь выдвигают свои версии случившегося.
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Почему убили Мирославу Третьяк: что говорят в Старом Салтове
Некоторые из местных считают одной из причин травлю парня со стороны ее родни. Как отметила местная жительница Светлана, они над ним постоянно издевались.
Дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг,
– говорит женщина.
По второй версии, с детьми в тот злополучный вечер мог находиться взрослый мужчина. Однако в полиции эту информацию не подтвердили.
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Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: главное
- Девочка исчезла в селе Старый Салтов 28 июля. Она пошла гулять и не вернулась.
- К поискам Мирославы привлекли волонтеров и правоохранителей.
- Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном здании.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Мирославы – 13-летнего Богдана Ф. – соседа и друга девочки.
- Суд уже избрал ему меру пресечения: месяц подросток будет находиться в приемнике-распределителе для детей.
- Кроме того, он уже признался в содеянном. Заметим, что раньше за парнем замечали жестокие действия. Так, в 4 классе мальчик убил 3 щенков.