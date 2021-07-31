В Старом Салтове активно обсуждают преступление. Также здесь выдвигают свои версии случившегося.

Актуально Дедушке стало плохо: на Харьковщине прощаются с 6-летней Мирославой Третяк – фото

Почему убили Мирославу Третьяк: что говорят в Старом Салтове

Некоторые из местных считают одной из причин травлю парня со стороны ее родни. Как отметила местная жительница Светлана, они над ним постоянно издевались.

Дедушка однажды по двору с вилами бегал. Богдана вечно задирали, может, из мести решился на такой шаг,

– говорит женщина.

По второй версии, с детьми в тот злополучный вечер мог находиться взрослый мужчина. Однако в полиции эту информацию не подтвердили.

К теме "Бред": мать парня, подозреваемого в убийстве Мирославы Третьяк, говорит, что дети были не одни