Мог покончить с жизнью из-за кредита: появились подробности смерти пограничника на Буковине

На Буковине возле украино-румынской границы нашли мертвым молодого пограничника. В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство из-за долгов.

Пограничнику было всего 19 лет, он был на срочной службе. Об этом рассказал начальник Нацполиции области Руслан Дударец.

К теме На Буковине нашли мертвым молодого пограничника

Рассматривают версию самоубийства

Правоохранители квалифицировали дело как умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Эту версию рассматривают правоохранители. В частности, считают, что служащий имел мотив.

Предварительный мотив – кредитные обязательства. Через это он мог совершить самоубийство,

– предположил Дударь.

Что известно об инциденте

Пограничника нашли еще 21 января около 17:00. У него было огнестрельное ранение. На место сразу прибыли медики, но уже было поздно.

Кстати, руководство пограничного подразделения характеризует погибшего военнослужащего положительно.

Ранение другого пограничника

Ночью 23 января другой пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам пришел за помощью. Его забрали в Путильскую больницу.

Заметим, спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко замечал, что эти 2 случая не связаны друг с другом, потому что произошли в разных местностях.