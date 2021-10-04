Следователи установили, что этот человек мог предотвратить экологическую катастрофу, которая произошла в 2019 году. Об объявлении подозрения сообщили 4 октября.

Недавно Авария танкера Delfi в Одессе: экс-капитану порта "Южный" сообщили о подозрении

Знал о нарушениях и смолчал

По данным правоохранителей, подозреваемый в день аварии находился на корабле морской охраны. Судно тогда несло боевое дежурство в море вблизи Одесского морского порта.

Служащий якобы знал об имеющихся нарушениях у танкера. Однако не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт, хоть и был командиром.

Новые данные о состоянии судна

Пограничники после аварии установили, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов. Кроме этого, количество экипажа было меньше необходимого – 3 вместо 5 человек.

Эксперты считают, что у судна было и неудовлетворительное техническое состояние. В частности, не работали главные двигатели, отсутствовал один из якорей и нестабильно работали системы связи. Еще на Delfi не было топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа.

Какое наказание возможно Бывшему капитану объявили подозрение по статье о небрежном отношении военного лица к службе, причинившее существенный вред. Также у дела есть предписание "совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Основное об этой аварии