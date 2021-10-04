Мог предотвратить крушение танкера Delfi: будут судить служащего из Одессы
Источник:Прокуратура Одесской области
Приморская окружная прокуратура объявила подозрение бывшему командиру корабля Морской охраны Одессы. Его подозревают в халатном отношении к военной службе.
Следователи установили, что этот человек мог предотвратить экологическую катастрофу, которая произошла в 2019 году. Об объявлении подозрения сообщили 4 октября.
Недавно Авария танкера Delfi в Одессе: экс-капитану порта "Южный" сообщили о подозрении
Знал о нарушениях и смолчал
По данным правоохранителей, подозреваемый в день аварии находился на корабле морской охраны. Судно тогда несло боевое дежурство в море вблизи Одесского морского порта.
Служащий якобы знал об имеющихся нарушениях у танкера. Однако не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт, хоть и был командиром.
Новые данные о состоянии судна
Пограничники после аварии установили, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов. Кроме этого, количество экипажа было меньше необходимого – 3 вместо 5 человек.
Эксперты считают, что у судна было и неудовлетворительное техническое состояние. В частности, не работали главные двигатели, отсутствовал один из якорей и нестабильно работали системы связи. Еще на Delfi не было топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа.
Какое наказание возможноБывшему капитану объявили подозрение по статье о небрежном отношении военного лица к службе, причинившее существенный вред. Также у дела есть предписание "совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Если вину мужчины смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.
Основное об этой аварии
- Танкер Delfi затонул возле Одессы еще осенью 2019 года.
- Несколько раз эксперты фиксировали, что из него в море вытекали нефтепродукты.
- Неподалеку от судна периодически находили мертвых дельфинов.
- Ущерб от загрязнения окружающей среды в целом составил более 16 тысяч долларов.
- Однако транспортировка танкера обошлась значительно дороже – 14 миллионов долларов.
- Владелец танкера должен был убрать его до апреля 2020, но это так и не сделали.
- 27 июля за операцию по поднятию танкера ответственность на себя взяло государство.
- Через год решением суда, этот корабль передали Фонду госимущества.
- Компания владелец Mister Drake PC пыталась обжаловать это решение, однако ходатайство отклонили.