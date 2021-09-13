Могла сама сделать аборт: в Харькове выбросили эмбрион посреди улицы

В Харькове на улице Славянской 11 сентября обнаружили человеческий эмбрион. В сети сообщили, что его там оставила женщина, которой примерно 40–45 лет. Вероятно, она самостоятельно прервала беременность.

Информацию об этой находке подтвердили в полиции Харьковщины. Однако отметили, что уголовное производство по этому инциденту не открывали.

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Место, где лежал эмбрион / Фото телеграма "Труха"

Могла прервать беременность

Правоохранители сообщили, что у женщины, вероятно, произошел выкидыш. Однако также возможно, что она таким образом прервала свою беременность.

И все же ее искать не будут, поскольку срок беременности был небольшим. Мол, понятие "выкидыш" под преступление не подпадает.

Телеграм "Труха" сообщил, что 2-месячный эмбрион лежал напротив фонтана "Южной железной дороги". Также неподалеку были вата, маска и лидокаин (средство локальной анестезии).



Эмбрион, который нашли в Харькове / Фото телеграма "Труха"