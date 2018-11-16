Могли взять двух дворняг из Подмосковья, – Турчинов о псевдовыборах на Донбассе

Москва пытается бездарно скрыть оккупацию части украинского Донбасса за организованными ею фейковыми выборами.

Об этом сказал секретарь Совета Национальной безопасности Украины Александр Турчинов.

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По его словам, это все равно, что пытаться спрятать слона за граблями, которые только что ударили ему по хоботу.

Исходя из того, что фейковые выборы на оккупированной территории проводило военно-политическое руководство РФ с заранее известным результатом, то с тем же именно успехом они могли бы избрать главами фейковых республик двух дворняг из Подмосковья. Причем для оккупированных территорий это был бы не худший формат, ведь они могли бы громко лаять, но по крайней мере не грабили бы украинцев, которые находятся под российской оккупацией,

– заявил Турчинов.

"Заявление Путина о необходимости ведения Украиной переговоров с кремлевскими марионетками, которых назначили "руководить" квазиреспубликами – это его навязчивая и помешанная идея, которую он безрезультатно пытается проталкивать еще с 2014 года, и которую никогда не воспримет наше государство и весь цивилизованный мир", – подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов напомнил, что есть только один путь выполнения Минских соглашений, о которых постоянно упоминает Путин, – прекращение военной агрессии и освобождение украинской территории от оккупационных войск и российского оружия.

Напомним, по информации СМИ, несмотря на убедительную "победу" на "выборах" (60,85% голосов), новым вожаком оккупированной Донетчины станет не Денис Пушилин, а "премьер-министр" псевдореспубликы, ставленник Кремля Александр Ананченко.