"Могло случиться горе": в Запорожье во время движения товарного поезда разлился раскаленный шлак

В Запорожье очевидец снял на видео, как во время движения товарного поезда с ковша начал вытекать раскаленный шлак. Машиниста вовремя остановили, – если бы поезд выехал на мост, могло бы произойти несчастье.

Машинист остановился, поскольку увидел сигналы, которые ему давал свидетель инцидента, пишут в Facebook-сообществе "Helper Запорожье".

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Страшно представить, чем бы все могло закончиться, если бы транспорт продолжил свое движение с вытекающей лавой и все же поехал через мост, под которым ездят автомобили и ходят люди,

– отметил Даниил Щербаков, очевидец, который подал сигнал машинисту.

В сети разместили видео, на котором видно, как из ковша, который движется в составе железнодорожных прицепов, льется разгоряченная лава.