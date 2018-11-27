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      "Могу посодействовать, чтобы вас не обижали": омбудсмен Крыма встретилась с пленными моряками

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      Российская омбудсмен Крыма Людмила Лубина
      Российская омбудсмен Крыма Людмила Лубина / Фото из открытых источников

      Омбудсвумен Крыма от РФ Людмила Лубина встретилась с захваченными Россией в Азовском море украинскими моряками. Уполномоченная спросила у пленных, не применяли ли к ним пытки и пообещала поспособствовать тому, чтобы их "не обижали".

      Об этом информирует местное издание "Крыминформ".

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      Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали,
      – сказала Лубина во время разговора с членом экипажа буксира "Яны Капу" украинским моряком Виктором Безпальченко.

      Кроме этого, российская омбудсмен в оккупированном Крыму поинтересовалась, не применяли ли к морякам пытки, на что Безпальченко ответил отрицанием.

      Также во время разговора с Лубиной украинский моряк отметил, что не знал о том, что судно нарушает российскую границу.

      Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же – рядовой состав,
      – сказал Безпальченко.

      Отметим, что Лубина предположила возможность дальнейшего обмена пленных моряков.

      Добавим, что 27 ноября российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал 12 украинских моряков. Так, им избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца. 28 ноября меру пресечения должны избрать остальным пленным морякам.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина встретилась в суде в Симферополе с несколькими украинскими моряками, задержанными за незаконное пересечение границы Российской Федерации в Черном море, передаёт корреспондент Крыминформа. Киевский районный суд Симферополя сегодня рассматривает вопрос о мере пресечения для задержанных: «Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали», - сказала Лубина на встрече с членом экипажа буксира «Яны Капу» Виктором Беспальченко. На вопрос, есть ли у задержанного какие-либо претензии, он ответил «нет». Так же отрицательно Беспальченко ответил на вопросы, применялись ли к нему физические методы воздействия и пытки. В беседе с омбудсменом задержанный военнослужащий рассказал, что не знал о нарушении судном госграницы. «Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же - рядовой состав», - сказал Беспальченко. С беседе с украинским моряком Лубина не исключила возможности дальнейшего обмена задержанных украинцев #крым #украина #крыминформ #моряки #задержание #суд #арест #омбудсмен #лубина

      Допис, поширений Крыминформ (@crimeainfogram)

      Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.
      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

       
       
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Новости России Конфликт в Азовском море Новости Крыма Украина – Россия Аннексия Крыма заложники
      Источник: 24 Канал
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