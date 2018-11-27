"Могу посодействовать, чтобы вас не обижали": омбудсмен Крыма встретилась с пленными моряками

Омбудсвумен Крыма от РФ Людмила Лубина встретилась с захваченными Россией в Азовском море украинскими моряками. Уполномоченная спросила у пленных, не применяли ли к ним пытки и пообещала поспособствовать тому, чтобы их "не обижали".

Об этом информирует местное издание "Крыминформ".

Читайте также: На связь вышел еще один раненый на Азове украинский моряк

Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали,

– сказала Лубина во время разговора с членом экипажа буксира "Яны Капу" украинским моряком Виктором Безпальченко.

Кроме этого, российская омбудсмен в оккупированном Крыму поинтересовалась, не применяли ли к морякам пытки, на что Безпальченко ответил отрицанием.

Также во время разговора с Лубиной украинский моряк отметил, что не знал о том, что судно нарушает российскую границу.

Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же – рядовой состав,

– сказал Безпальченко.

Отметим, что Лубина предположила возможность дальнейшего обмена пленных моряков.

Добавим, что 27 ноября российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал 12 украинских моряков. Так, им избрали меру пресечения – содержание под стражей на 2 месяца. 28 ноября меру пресечения должны избрать остальным пленным морякам.

Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.



Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.