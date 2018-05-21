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Могу сказать: или все, или ничего, – сестра Сенцова о протесте, который может стоить жизни

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Украинский режиссер Олег Сенцов восьмой день голодает. А все для того, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля. Он и сам уже четвертый год за российской решеткой. И такой шаг считает последним шансом на свободу – и для себя, и для других политзаключенных.

Украинский режиссер в российской неволе уже четвертый год. Его задержали в Крыму весной 2014-го, обвинив в подготовке террористических актов и приговорили к 20 годам лишения свободы. И 14 мая 2018-ого он решился на отчаянный шаг – объявил бессрочную голодовку.

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"Я не поддерживаю голодовку Олега. Мне кажется, это крайний шаг. Очень сильно боюсь, что его здоровье не выдержит. Сложно сейчас предсказать, чем все это закончится. Могу сказать: или все, или ничего", – прокомментировала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Ее брат, говорит Наталья, сознательно объявил голодовку незадолго до Чемпионата мира по футболу. Хочет, чтобы больше людей узнали о жизни украинских политзаключенных.

Олег Сенцов
Олег Сенцов

По словам адвоката режиссера Дмитрия Динзе, он пытался отговорить его от этой идеи, предлагал решать проблемы юридическим путем. Не удалось.

Олег сказал, что не верит в российское правосудие, а тем более – в гуманность российского правосудия. И он ни в коем случае не будет идти на переговоры. Ждать выполнения условий,
– рассказал Динзе.

Главное условие – освобождение украинских политзаключенных, которых больше 60-ти. Именно этого добивается украинский режиссер Олег Сенцов. Это его тщательно продуманный сценарий. В колонии Лабытнанги Олег полтора месяца готовился к голоданию, которое из-за проблем со здоровьем может закончиться фатально. Родные и близкие Олега уже бьют тревогу. В отечественном МИДе уверяют: делают все, чтобы украинские пленники вернулись на родину.

"За 4 года, что Олег незаконно осужден и находится в РФ, мы ни разу не получили, несмотря на сотни обращений, доступа к Сенцову. Наши консулы и МИД работают ежедневно, не все просто в публичной плоскости", – отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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Отчаянное решение Сенцова свидетельствует совершенно о другом, уверены общественные активисты.

И родные, и близкие часто не знают,  происходит ли какой-то процесс. Сами заключенные там, в России, чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Требуем от украинской власти сделать процесс более прозрачным, чтобы мы знали, что Украина не оставит своих граждан в опасности,
– подчеркнул активист Комитета солидарности с крымскими заложниками Максим Буткевич.

Известие о голодовке Сенцова побудило украинцев выйти на акции в его поддержку. Актеры, сценаристы и режиссеры провели такую возле посольства России в Украине. Они обратились к художественным руководителям всех отечественных театров, чтобы те поставили пьесу Сенцова "Номера". Мол, это будет лучшей поддержкой для него. А писатель Андрей Любка призвал неравнодушных частично отказаться от пищи в знак солидарности с политзаключенным.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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