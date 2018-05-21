Могу сказать: или все, или ничего, – сестра Сенцова о протесте, который может стоить жизни

Украинский режиссер Олег Сенцов восьмой день голодает. А все для того, чтобы привлечь внимание к пленникам Кремля. Он и сам уже четвертый год за российской решеткой. И такой шаг считает последним шансом на свободу – и для себя, и для других политзаключенных.

Украинский режиссер в российской неволе уже четвертый год. Его задержали в Крыму весной 2014-го, обвинив в подготовке террористических актов и приговорили к 20 годам лишения свободы. И 14 мая 2018-ого он решился на отчаянный шаг – объявил бессрочную голодовку.

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"Я не поддерживаю голодовку Олега. Мне кажется, это крайний шаг. Очень сильно боюсь, что его здоровье не выдержит. Сложно сейчас предсказать, чем все это закончится. Могу сказать: или все, или ничего", – прокомментировала сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Ее брат, говорит Наталья, сознательно объявил голодовку незадолго до Чемпионата мира по футболу. Хочет, чтобы больше людей узнали о жизни украинских политзаключенных.



Олег Сенцов

По словам адвоката режиссера Дмитрия Динзе, он пытался отговорить его от этой идеи, предлагал решать проблемы юридическим путем. Не удалось.

Олег сказал, что не верит в российское правосудие, а тем более – в гуманность российского правосудия. И он ни в коем случае не будет идти на переговоры. Ждать выполнения условий,

– рассказал Динзе.

Главное условие – освобождение украинских политзаключенных, которых больше 60-ти. Именно этого добивается украинский режиссер Олег Сенцов. Это его тщательно продуманный сценарий. В колонии Лабытнанги Олег полтора месяца готовился к голоданию, которое из-за проблем со здоровьем может закончиться фатально. Родные и близкие Олега уже бьют тревогу. В отечественном МИДе уверяют: делают все, чтобы украинские пленники вернулись на родину.

"За 4 года, что Олег незаконно осужден и находится в РФ, мы ни разу не получили, несмотря на сотни обращений, доступа к Сенцову. Наши консулы и МИД работают ежедневно, не все просто в публичной плоскости", – отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

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Отчаянное решение Сенцова свидетельствует совершенно о другом, уверены общественные активисты.

И родные, и близкие часто не знают, происходит ли какой-то процесс. Сами заключенные там, в России, чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Требуем от украинской власти сделать процесс более прозрачным, чтобы мы знали, что Украина не оставит своих граждан в опасности,

– подчеркнул активист Комитета солидарности с крымскими заложниками Максим Буткевич.

Известие о голодовке Сенцова побудило украинцев выйти на акции в его поддержку. Актеры, сценаристы и режиссеры провели такую возле посольства России в Украине. Они обратились к художественным руководителям всех отечественных театров, чтобы те поставили пьесу Сенцова "Номера". Мол, это будет лучшей поддержкой для него. А писатель Андрей Любка призвал неравнодушных частично отказаться от пищи в знак солидарности с политзаключенным.