Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых может быть больше

Адвокат изнасилованной в Кагарлыке Евгений Мельниченко отметил, что в деле могут впоследствии фигурировать новые подозреваемые лица. Все из-за того, что в участке в ту ночь были и другие работники, которые могли слышать, что происходит преступление. В частности, подозреваемым может быть и односельчанин, который и привез потерпевшую в отделение полиции.

Об этом адвокат рассказал в эфире 24 канала. Он объяснил, почему подозреваемым может стать именно односельчанин потерпевшей.

К теме Ужасное изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии пострадавшей

"Я не исключаю, что будут еще причастные лица. Тот сосед, односельчанин, который привез туда потерпевшую, дружит с одним из подозреваемых. Я думаю, он понимал, что делает", – рассказал адвокат Мельниченко.

Также он отметил, что дежурная часть полиции работает круглосуточно, а значит, там были и другие работники. Именно поэтому есть вероятность, что могли быть свидетели совершения преступления.

Если установят, что кто-то слышал, видел и ничего не сделал – это также является соучастием. Квалификацию этому будет давать прокурор, а я буду следить, чтобы это было согласно закону,

– заверил Мельниченко.

Адвокат утверждает, что дело не "замнут"

Евгений Мельниченко убежден, что дело об изнасиловании будут расследовать честно, а все виновные будут наказаны.

Я располагаю информацией о позиции высшего руководства МВД по этому делу. Точно вижу, что "заминать" никто ничего не хочет,

– заверил адвокат.

"Наоборот, это уже край. Нужно проводить реформу, ведь мы создали патрульную полицию, которая абсолютно новая. Много достойных бывших милиционеров перешли работать в полицию – я таких знаю. К сожалению, знаю и других, которые оказались там по разным причинам. Именно с такими ребятами, которые случайно перешли из милиции в полицию, мы имеем дело", – подытожил Мельниченко.

Что известно об изнасиловании в Кагарлыке? Об избиении и изнасиловании в полицейском участке 23 мая 2020 года заявила 26-летняя женщина. Тогда в отделении полиции был еще один человек, которого тоже избили. Полицейскими, которых подозревают в изнасиловании, оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.



Все отделение Кагарлыкской полиции сейчас расформировали, а все сотрудники должны пройти переаттестацию. Однако массовую переаттестацию сотрудников полиции в Украине не будут проводить.



Громкие преступления с участием полиции / Инфографика 24 канала