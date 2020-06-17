Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак прокомментировал дело Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в убийстве и незаконном ношении оружия. В 2018 году он, защищаясь, ранил одного из мужчин, которые напали на него, ножом – тот погиб.

По мнению Чумака, все это происходило в пределах необходимой самообороны. Ведь были 2 нападающих, которые имели определенные намерения и мотивы. Была прямая угроза жизни и здоровью. Об этом он рассказал в программе "Есть вопрос" на 24 канале.

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"Это было не первое нападение, а уже третее. В конце концов, за активистами было слежение с помощью правоохранителей", – подчеркнул он.

Именно это побудило тогдашнего генпрокурора Рябошапку передать это и другие дела одесских активистов СБУ. Мы считали, что там могут быть мотивы заинтересованности в Нацполиции,

– подчеркнул Чумак.

Бывший заместитель генпрокурора также обратил внимание на поведение прокурора Андрея Радионова. Тот вышел из дела и сказал, что оно политически ангажировано, а подозрение – не мотивировано.

Справка. Бывший руководитель группы прокуроров по делу Стерненко Андрей Радионов дал показания в суде. Он подтвердил, что отказался согласовывать подозрение Стерненко в умышленном убийстве.



Все потому, что он считал его таким, что "не основывается на доказательствах, собранных в производстве, а также имеет очевидно предвзятый характер, необъективное и не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Знаю Радионова, знаю его непростой характер. Но он честный, он умеет говорить правду. Его поведение убеждает меня в том, что я прав", – заверил Чумак.

Чумак: Пострадала целая группа людей

Кроме того, он подчеркнул: дела Гандзюк и Стерненко связаны тем, что было противодействие определенным политикам, которые осуществляли уголовные преступления. Ведь история о Стерненко – не только о Стерненко, это история одесских активистов.

Чумак отметил, что пострадало большое количество людей, которые боролись с Трухановым и разными людьми, которые ассоциируются с достаточно серьезным криминалом.



На кого нападали в Одессе / Инфографика 24 канала

"А "крышей" одесских политиков как раз является правоохранительная система. Потому что политика и правоохранительная система у нас очень связаны, в нормальных странах такого нет", – подытожил он.