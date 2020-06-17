Могут быть мотивы заинтересованности Нацполиции, – Чумак о деле Стерненко
Бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак прокомментировал дело Сергея Стерненко. Активиста обвиняют в убийстве и незаконном ношении оружия. В 2018 году он, защищаясь, ранил одного из мужчин, которые напали на него, ножом – тот погиб.
По мнению Чумака, все это происходило в пределах необходимой самообороны. Ведь были 2 нападающих, которые имели определенные намерения и мотивы. Была прямая угроза жизни и здоровью. Об этом он рассказал в программе "Есть вопрос" на 24 канале.
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"Это было не первое нападение, а уже третее. В конце концов, за активистами было слежение с помощью правоохранителей", – подчеркнул он.
Именно это побудило тогдашнего генпрокурора Рябошапку передать это и другие дела одесских активистов СБУ. Мы считали, что там могут быть мотивы заинтересованности в Нацполиции,
– подчеркнул Чумак.
Бывший заместитель генпрокурора также обратил внимание на поведение прокурора Андрея Радионова. Тот вышел из дела и сказал, что оно политически ангажировано, а подозрение – не мотивировано.
"Знаю Радионова, знаю его непростой характер. Но он честный, он умеет говорить правду. Его поведение убеждает меня в том, что я прав", – заверил Чумак.
Чумак: Пострадала целая группа людей
Кроме того, он подчеркнул: дела Гандзюк и Стерненко связаны тем, что было противодействие определенным политикам, которые осуществляли уголовные преступления. Ведь история о Стерненко – не только о Стерненко, это история одесских активистов.
Чумак отметил, что пострадало большое количество людей, которые боролись с Трухановым и разными людьми, которые ассоциируются с достаточно серьезным криминалом.
На кого нападали в Одессе / Инфографика 24 канала
"А "крышей" одесских политиков как раз является правоохранительная система. Потому что политика и правоохранительная система у нас очень связаны, в нормальных странах такого нет", – подытожил он.