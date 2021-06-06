Могут играть все: на улицах Харькова установили арт-пианино – яркие фото, видео

В Харькове для фестиваля KharkivMusicFest на десяти локациях установили расписанные художниками пианино. На этих инструментах могут играть все желающие.

Сначала просто хотели сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. Об этом рассказала исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest Мария Горбонос.

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По словам Горбонос, хотят, чтобы город был чистый и красивый. Поэтому решили продолжить украшать Харьков такими арт-объектами и проводить возле некоторых из них небольшие музыкально-развлекательные ивенты.

Какие инструменты разместили в Харькове

На улицах города организаторы разместили 10 инструментов:

Пианино поставили возле Дворца бракосочетания на улице Сумской,

в ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова,

в Саду имени Шевченко,

возле станций метро "Исторический музей", "Университет", "Архитектора Бекетова",

в сквере возле Госпрома,

в сквере Стрелка на Лопанской набережной,

в Саржином яру,

возле Харьковского театра юного зрителя.

Арт-пианино в Харькове / Фото Укринформа:

Как разрисовывали инструменты

Все инструменты расписывали по специальным эскизам учеников харьковских художественных школ и художественных объединений. Пианино настроены, ведь за ними наблюдает мастер.

Музыка объединяет, говорит на понятном для всех языке прекрасного. Верю, что такие музыкальные экспромты в определенной степени делают людей лучше,

– подчеркнула Горбонос.

Организаторы рассказали, что сделать из пианино уникальный арт-обьект и разместить его в людном месте придумал британский художник Люк Джеррам. В рамках проекта почти 2 тысячи пианино установили в 60 городах по всему миру.