Могут играть все: на улицах Харькова установили арт-пианино – яркие фото, видео

В Харькове для фестиваля KharkivMusicFest на десяти локациях установили расписанные художниками пианино. На этих инструментах могут играть все желающие.
Сначала просто хотели сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. Об этом рассказала исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest Мария Горбонос.
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По словам Горбонос, хотят, чтобы город был чистый и красивый. Поэтому решили продолжить украшать Харьков такими арт-объектами и проводить возле некоторых из них небольшие музыкально-развлекательные ивенты.
Какие инструменты разместили в Харькове
На улицах города организаторы разместили 10 инструментов:
- Пианино поставили возле Дворца бракосочетания на улице Сумской,
- в ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова,
- в Саду имени Шевченко,
- возле станций метро "Исторический музей", "Университет", "Архитектора Бекетова",
- в сквере возле Госпрома,
- в сквере Стрелка на Лопанской набережной,
- в Саржином яру,
- возле Харьковского театра юного зрителя.
Арт-пианино в Харькове / Фото Укринформа:
Как разрисовывали инструменты
Все инструменты расписывали по специальным эскизам учеников харьковских художественных школ и художественных объединений. Пианино настроены, ведь за ними наблюдает мастер.
Музыка объединяет, говорит на понятном для всех языке прекрасного. Верю, что такие музыкальные экспромты в определенной степени делают людей лучше,
– подчеркнула Горбонос.