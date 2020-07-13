Постановление о проведении местных выборов убрали из повестки дня Верховной Рады по просьбе Зеленского. Потому что там есть "определенные несогласованности". Выяснилось, что в проекте постановления речь идет о выборах только в областных центрах. Зато о районах просто забыли.

Однако политолог Тарас Загородний считает, что местные выборы точно состоятся. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Почему возникла проблема с выборами?

По его словам, несогласованность заключается в том, что в избирательном кодексе де-факто нет самих районов. Потому что в реформе децентрализации говорилось, что районы должны были исчезнуть из-за создания ОТГ.

Здесь "наложилась" реформация и укрупнение районов. Эта коллизия существует, но выборы будут, потому что сегодня проголосовали за дополнительное выделение денег из бюджета на проведение местных выборов. Поэтому я не думаю, что это большая проблема. Я считаю, что они проголосуют, потому что время есть даже до 1 августа,

– отметил Загородний.

Успеют ли утвердить границы новых районов?

В Верховной Раде продолжается последняя сессионная неделя. Но политолог считает, что они могут провести внеочередное заседание, если нужно. Тем более, избирательная кампания уже стартовала и в ней участвуют сами "Слуги народа".

"Для того, чтобы перенести местные выборы, нужно внести изменения в Конституцию. Этого точно не будет. Тем более, сейчас у "Слуги народа" неплохие позиции. Я не думаю, что это (перенос выборов – 24 канал) им "на руку". Партии выгодно, чтобы проводились местные выборы", – отметил Загородний.

Справка. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.

Смотрите видео 24 канала: политолог о нюансах с местными выборами