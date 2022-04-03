Могут открыться еще более страшные вещи – Зеленский о предстоящей деоккупации территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег украинцев, что после освобождения от российской оккупации остальной территории Украины могут открыться еще более страшные вещи, чем в Киевской области.

Об этом Президент рассказал в своем видеообращении сегодня, 3 апреля. К тому же он обратился к российским матерям, которые вырастили не только мародеров, но и бездушных палачей, сообщает 24 канал.

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Хочу, чтобы вы это осознавали. Мы выгнали неприятеля с территории нескольких областей. Но под контролем русских войск еще остаются оккупированные районы других областей. И после изгнания оккупантов оттуда могут открыться еще более страшные вещи. Еще больше смертей и издевательств,

– рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, такие безжалостные поступки совершаются, потому что такова природа российских военных, пришедших на украинскую землю. Это уроды, которые не умеют иначе. И такие у них были приказы.

Также Президент отметил, что все партнеры Украины будут детально проинформированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства.

"Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник", – сообщил Зеленский.

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