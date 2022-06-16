Могут склонять к переговорам, – аналитик о возможности влияния европейских лидеров на Украину

Накануне визита в Украину лидеров Германии, Франции и Италии было много разговоров о том, что они будут ставить украинским властям определенные условия, склонять их к компромиссам с Россией и даже шантажировать.

Ведь именно Макрон, Шольц и Драги больше всего говорили о "сохранении лица Путина" и возможных территориальных уступках Украины, а также блокировали поставки оружия. Однако во время этого визита они вряд ли будут ставить украинской стороне какие-то жесткие условия. Об этом 24 канала рассказал юрист и аналитик Андрей Вигиринский.

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Условий, вероятно, не будет – только рекомендации

Он считает, что европейские лидеры, которые сегодня, 16 июня, приехали в Киев, могут разве что склонять Украину к возобновлению переговорного процесса, но ультиматумов не будет.

Вигиринский отметил, что на самом деле наша сторона не отказывалась от ведения переговоров. Они продолжались, но, во-первых, зашли в тупик, а во-вторых, во время них Россия не прекращала своего наступления на украинские территории.

"На каком этапе можно продолжать переговорный процесс, если линия фронта меняется? Если Россия не совершает конкретных действий, чтобы прекратить ведение огня и ведение агрессивных действий на территории Украины?", - говорит аналитик.

Поэтому эксперт считает, что в повестке дня визита Макрона, Шольца и Драги в Украину будут не уступки, а вопрос возобновления переговоров. Вместе с тем, нужно понимать, что для европейцев переговоры – это нечто гораздо лучшее, чем их отсутствие. Переговоры, хоть и бесперспективные, но все же внушают надежду на то, что, возможно, стороны до чего-то договорятся.

Переговоры не могут быть условием для шантажа, а только рекомендацией и предложением. Склоняться к переговорам, не понимая позицию Кремля, европейские лидеры нас просто не могут.

Потому что от какой отправной точки в переговорной позиции Кремля они отталкиваются? Признание Украиной суверенитета России над Крымом и суверенитета ЛНР и ДНР? Я не думаю, что это публично прозвучит из уст или Макрона или Шольца на сегодня,

– считает Вигиринский.

Следовательно, они могут склонять стороны к универсальной формуле – нужно вести переговоры, потому что любая война завершается переговорами. Но безусловно.

Что могут предложить Украине

Даже если предположить, что речь идет об определенных условиях для Украины, эти европейские страны могут предложить нам не так много разве что вооружения. "Это то, что нам необходимо, но оно не может быть предпосылкой прекращения огня с нашей стороны. Потому что вооружение нужно не только для того, чтобы защищаться, но и для того, чтобы переходить в контрнаступление", – продолжил юрист.

"Шантажировать" Украину статусом кандидата в ЕС Вигиринский также не считает целесообразным. Ведь кандидатство имеет ценность, когда сохранен суверенитет Украины в пределах ее административно-территориальных границ.

В конце концов, предложения уступок бессмысленны, ведь в противодействии России Украина опирается не только на позицию Евросоюза, но и на позицию Великобритании и Польши, которые действуют самостоятельно, а также на милитарную поддержку США.

Поэтому, по словам аналитика, голоса Германии, Франции, Италии для нас, безусловно, важны как для страны, которая все-таки хочет интегрироваться в ЕС. Но они не являются определяющими в контексте борьбы с агрессором.

Следовательно, вероятнее всего, что лидеры Германии, Франции и Италии приехали не с условиями и ультиматумами, а с перечнем проблемных вопросов, которые для них являются неотложными и которые они считают возможным решить.

В частности, речь идет и об экспорте украинского зерна и прочего продовольствия. Именно в этом контексте, полагает аналитик, в Киев сегодня приехал и представитель Румынии. Ведь сегодня румынский порт Констанца является одним из ключевых, если не единственным, с помощью которого может осуществляться экспорт украинского продовольствия.

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