"Могут и Солнце переименовать": в РФ гневно отреагировали на инициативу изменить название Крыма

На инициативу об изменении названия Крыма, которую высказал глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, резко отреагировали россияне.

Реакцию российских политиков распространяют росСМИ.

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Они могут и Солнце переименовать, и Луну. Если они сегодня Крым, который является российским, будут как-то переименовывать, это будет невероятной глупостью с их стороны, на это не надо реагировать. Они не понимают, что это часть другой страны, которая им не принадлежит,

– заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

В свою очередь, депутат так называемого Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил, что оккупационной власти полуострова все равно, как украинская власть его будет называть. Саму же инициативу он назвал "торжеством идиотизма".

"Это не более, чем пустые слова, написанные на бумаге. Уже четыре года мы с этой страной никак не связаны и не хотим быть связаны. Нам все равно, как украинская власть будет называть наш полуостров", – отметил он.

Россияне в соцсетях тоже начали активно обсуждать вероятное переименование Украиной полуострова.

Так, в своих гневных комментариях они вспоминают и Гитлера, который "тоже хотел переименовать Крым", и предлагают изменить название украинской столицы.





Россияне грозно отреагировали на инициативу Украины переименовать Крым

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров 22 октября заявил, что не исключает переименования Автономной Республики Крым. Так, среди возможных новых названий оккупированного полуострова прозвучали: "Крымская автономия" и "Крымскотатарская автономия".