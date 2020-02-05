Есть большая разница, – Бородянский о поездках спортсменов и артистов в РФ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что поездка украинских спортсменов на соревнования в РФ отличается от, например, поездки артистов. Ведь международные федереции проводят там, чемпионаты, которые являются рейтинговыми.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

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Министр подчеркнул: потому, что такие соревнования являются рейтинговыми, спортсмены, на них не едут, теряют очки в общем зачете. Министр считает, что это – международный вопрос, а не только Украины и России.

Международному сообществу нужно определиться, как с этим быть: когда страна, которая напала на другую, проводит у себя спортивные события. А страна, которая борется за свою независимость, для того, чтобы участвовать в чемпионатах мира, должна ездить,

– считает Бородянский.

По его мнению, ездить или не ездить на соревнования в Россию – это не только выбор спортсмена, так построена система получения очков, и это важная разница. "Вместе с тем музыканты ездить на гастроли в РФ не должны. Ведь такая поездка является нормированием отношений с агрессором. Я против такого нормирования", – заявил Бородянский. Однако отметил, что создание карательных инструментов не предусматривает.

Отметим, что недавно в Украину стали въезжать артисты, которые посещали Крым, и на которых распространялись санкции СБУ. Один из громких примеров – приезд шведского исполнителя Dr. Alban.

Скандал с Dr. Alban: что известно?В начале года шведский певец Dr. Alban в Украине принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", однако ранее выступал в аннексированном Россией Крыму. Из-за этого исполнителю запретили въезд в Украину. Однако за певца вступился Президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере так сначала сообщил сам исполнитель в инстаграме, но потом свой пост удалил.



Пограничники заявили, что решение пускать исполнителя в Украину или нет принимают только они. Впоследствии СБУ предоставила официальное разъяснение: оказывается, что Служба безопасности относительно посещения аннексированного Крыма проверяет только артистов-граждан РФ.

Ведущий Сергей Лещенко спросил Бородянского, есть ли у Минкульта определенное политическое решение, как действовать в таких случаях. "Мы действуем в пределах своей компетенции, это – не наша компетенция. За это отвечает СБУ", – сказал чиновник.