23:33
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, сегодня
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Есть большая разница, – Бородянский о поездках спортсменов и артистов в РФ

      72 Читати новину українською
      Глава Минкульта Владимир Бородянский / 24 канал

      Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что поездка украинских спортсменов на соревнования в РФ отличается от, например, поездки артистов. Ведь международные федереции проводят там, чемпионаты, которые являются рейтинговыми.

      Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

      Обратите внимание! Российские актеры пытались попасть в Украину: детали скандала

      Министр подчеркнул: потому, что такие соревнования являются рейтинговыми, спортсмены, на них не едут, теряют очки в общем зачете. Министр считает, что это – международный вопрос, а не только Украины и России.

      Международному сообществу нужно определиться, как с этим быть: когда страна, которая напала на другую, проводит у себя спортивные события. А страна, которая борется за свою независимость, для того, чтобы участвовать в чемпионатах мира, должна ездить,
      – считает Бородянский.

      По его мнению, ездить или не ездить на соревнования в Россию – это не только выбор спортсмена, так построена система получения очков, и это важная разница. "Вместе с тем музыканты ездить на гастроли в РФ не должны. Ведь такая поездка является нормированием отношений с агрессором. Я против такого нормирования", – заявил Бородянский. Однако отметил, что создание карательных инструментов не предусматривает.

      Отметим, что недавно в Украину стали въезжать артисты, которые посещали Крым, и на которых распространялись санкции СБУ. Один из громких примеров – приезд шведского исполнителя Dr. Alban.

      Скандал с Dr. Alban: что известно?В начале года шведский певец Dr. Alban в Украине принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", однако ранее выступал в аннексированном Россией Крыму. Из-за этого исполнителю запретили въезд в Украину. Однако за певца вступился Президент Украины Владимир Зеленский. По крайней мере так сначала сообщил сам исполнитель в инстаграме, но потом свой пост удалил.

      Пограничники заявили, что решение пускать исполнителя в Украину или нет принимают только они. Впоследствии СБУ предоставила официальное разъяснение: оказывается, что Служба безопасности относительно посещения аннексированного Крыма проверяет только артистов-граждан РФ.

      Ведущий Сергей Лещенко спросил Бородянского, есть ли у Минкульта определенное политическое решение, как действовать в таких случаях. "Мы действуем в пределах своей компетенции, это – не наша компетенция. За это отвечает СБУ", – сказал чиновник.

      В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП и развалился, есть пострадавшие: фото и видео
      сегодня
      1360
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Спорт Владимир Бородянский Министерство культуры, молодежи и спорта Украина – Россия Новости России Новости Спорта Российские гастролеры
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:30 "Константа Дубилет": как людей обманывают фейками в соцсетях
      Антон Голобородько 5
      сегодня , 23:00 Неудачный старт: скандальные кокусы демократов у США
      Іван Яковина 23
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      150
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 779
      сегодня , 22:20 Главные новости 5 февраля: обыски на 1+1, авария самолета в Стамбуле, тарифы на воду
      Василь Денисюк 166
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук