Мои дочки со мной повсюду, – Лилия Ребрик откровенно рассказала о материнстве

Популярная телеведущая Лилия Ребрик – замечательный пример того, как молодая мама может совместить работу с уходом за детьми. Молодая мама откровенно рассказала о своих буднях.

Как известно, Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка 30 апреля. По совету старшей дочери Дианы, новорожденную девочку телеведущая и ее муж – хореограф Андрей Дикий – назвали Полиной.

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Не прошло и 3 месяцев, как звезда вернулась на телеэкраны и даже успела отдохнуть на море. Очаровательная лилия Ребрик решила поделиться своим опытом с поклонниками.

Быть мамой – самое большое счастье и самое значительное мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные доченьки Какой бы я не была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике,

– поделилась Лилия Ребрик.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 3 Сер 2018 р. о 12:23 PDT

Телеведущая призналась, что новорожденную Полину кормит грудным молоком. Лилия Ребрик советует всем женщинам не отказываться от этого, потому что младенец получает комплекс полезных веществ с молоком матери.

Я всегда хотела дать своим детям все самое лучшее, поэтому выбор кормить грудью был очевидным! Материнское молоко не заменит ни одна смесь, ведь от мамы ребенок получает не только комплекс питательных веществ и витаминов, а и материнское тепло, чувство защищенности и покоя,

– добавила она.

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Рассказала актриса и ведущая и про свою работу, которая забирает много времени. Лилия Ребрик поделилась, что всегда берет своих детей на съемки и в театр. Так, ее дочки привыкают к бешеному ритму знаменитости и чувствуют поддержку своей мамы.

"Мои девочки со мной повсюду с первых дней своей жизни: на съемочной площадке, в студии, за кулисами во время антракта... И это прекрасно, потому что они привыкают к активным будням. Я не раз слышала от своих знакомых и коллег слова поддержки, я стараюсь совмещать материнство и любимую работу и не делаю выбор в пользу чего-то одного. Дети растут и нужно успеть побыть вместе как можно дольше, поэтому ловлю момент, пока им без меня – никак", – рассказала Лилия Ребрик.