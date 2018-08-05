18:09
5 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
30°C 18°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Мои дочки со мной повсюду, – Лилия Ребрик откровенно рассказала о материнстве

128 Читати новину українською
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / Фото из соцсетей

Популярная телеведущая Лилия Ребрик – замечательный пример того, как молодая мама может совместить работу с уходом за детьми. Молодая мама откровенно рассказала о своих буднях.

Как известно, Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка 30 апреля. По совету старшей дочери Дианы, новорожденную девочку телеведущая и ее муж – хореограф Андрей Дикий – назвали Полиной.

Читайте также: Что это за наматрасник, – в сети остро раскритиковали фото Лилии Ребрик

Не прошло и 3 месяцев, как звезда вернулась на телеэкраны и даже успела отдохнуть на море. Очаровательная лилия Ребрик решила поделиться своим опытом с поклонниками.

Быть мамой – самое большое счастье и самое значительное мое достижение. Я двойная чемпионка по этому виду спорта, ведь у меня две замечательные доченьки Какой бы я не была занятой, всегда и везде стараюсь найти для них время и место в своем плотном графике,
– поделилась Лилия Ребрик.

 

Телеведущая призналась, что новорожденную Полину кормит грудным молоком. Лилия Ребрик советует всем женщинам не отказываться от этого, потому что младенец получает комплекс полезных веществ с молоком матери.

Я всегда хотела дать своим детям все самое лучшее, поэтому выбор кормить грудью был очевидным! Материнское молоко не заменит ни одна смесь, ведь от мамы ребенок получает не только комплекс питательных веществ и витаминов, а и материнское тепло, чувство защищенности и покоя,
– добавила она.

Читайте также: Как вернуть стройную фигуру после родов: действенный лайфхак от Лилии Ребрик

Рассказала актриса и ведущая и про свою работу, которая забирает много времени. Лилия Ребрик поделилась, что всегда берет своих детей на съемки и в театр. Так, ее дочки привыкают к бешеному ритму знаменитости и чувствуют поддержку своей мамы.

"Мои девочки со мной повсюду с первых дней своей жизни: на съемочной площадке, в студии, за кулисами во время антракта... И это прекрасно, потому что они привыкают к активным будням. Я не раз слышала от своих знакомых и коллег слова поддержки, я стараюсь совмещать материнство и любимую работу и не делаю выбор в пользу чего-то одного. Дети растут и нужно успеть побыть вместе как можно дольше, поэтому ловлю момент, пока им без меня – никак", – рассказала Лилия Ребрик.

 

Теги: Звездные мамы Новости Украины LifeStyle Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные места Хмельнитчины, которые не оставят вас равнодушными
Андрій Шляхтін
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сегодня, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сегодня, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сегодня, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук