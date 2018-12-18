Мои главные достижения еще впереди, – Руслан Ротань презентовал автобиографию

16 декабря исторический музей “Шоколадный домик” был полностью заполнен людьми, ведь здесь в 12 часов проходила презентация автобиографической книги тренера "Олимпика", экс-полузащитника сборной Украины, "Днепра" и киевского "Динамо "Руслан Ротань: №29".

Название носит номер, под которым он выступал в "Днепре". Еще в начале карьеры, только переехав в спортивный интернат, Ротань выбрал номер, который совпадает с днем его рождения.

Презентация проходила непринужденно: все желающие могли угоститься напитками и пообщаться во время автограф-сессии. Приглашенные делали фото с Русланом Ротанем и подписывали его книгу. Ее можно было приобрести во время мероприятия.

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Максим Андрущенко, главный ректор книги, стал модератором мероприятия. Летом у него возникла идея: до окончания карьеры знаковой фигуры современного футбола создать биографическую книгу. Он написал в фейсбуке Руслану Ротаню о создании такой книги. Уже с августа начался труд над ней, а в ноябре книгу отдали на печать.

Автор посвятил книгу веку команды "Днепр". "Это уважение к команде, хочется отдать дань коллективу и тренерам, поддержать ее в трудное время. Я писал книгу с болью в сердце и душе за "Днепр".

Когда Максим Андрущенко передал микрофон в руки Руслана Ротаня, он поблагодарил болельщиков и журналистов, тренеров и команду. Отдельную же благодарность он выразил своей жене за ее поддержку.

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На презентации присутствовал экс-партнер по команде Евгений Селезнев. По словам автора книги, в ней много мыслей Евгения. Отдельное внимание Руслан уделил и бывшему тренеру "Днепра" Николаю Петровичу Павлову. Он построил команду, в которой захотел играть Руслан Ротань. Он называет его команду эталоном.

Решение закончить карьеру пришло само собой. Я привык отдаваться на все 100, к сожалению, начал выходить только на тайм, поэтому и принял такое решение. Когда футболист заканчивает карьеру, ему устраивают проводы. Хотелось бы прощальный матч. Пока я делаю первые тренерские шаги. Мне есть на кого равняться, я буду стараться стать успешным тренером. Мои главные достижения еще впереди, надо стремиться к большему,

– заявил во время презентации Руслан Ротань.

Создание книжки несет в себе миссию – помощь больным детям. Полученные деньги передаются на лечение детям. Страница рукописи, которая служила схемой будущей книги, уже была продана на аукционе за 20 тысяч гривен, а деньги переданы на лечение девочке из Днепра.

В рамках презентации был представлен видеоролик от FootballHub с самыми яркими моментами карьерного пути экс-капитана "Днепра".

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После выступления автора книги, гости предоставляли обратную связь, задав вопрос о профессиональном пути или книге. В ходе ответов на вопросы Руслан отметил, что то, к чему стремится наша сборная – это правильный путь, у нас много талантливой молодежи. Надо ставить цель, слушать тренера и быть дисциплинированными.

Автор: Ирина Климчук