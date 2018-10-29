Мой друг "выжил": появилась информация о счастливчике, который спасся от смерти на Boeing 737

Друг мужчины, который чудом спасся от смерти на Boeing 737, рассказал, что его товарищ фактически в последний момент перенес полет.

Фото билета и рассказ разместил в Twitter пользователь по имени Gus An.

Читайте также: Пассажирский Boeing упал в море в Индонезии: на борту были высокопоставленные чиновники

Мой друг "выжил". Он спасся от полета на Boeing 737 и показал свой посадочный билет. Он рассказал, что почти в последний момент изменил его на рейс в четверг,

– написал товарищ.

По его словам, его друга-счастливчика трясет от шока и ощущения того, что он спасся.

"Обнимаю его с огромным счастьем!"– написал мужчина.

a friend of mine that "survive" from flight #jt610 show me his boarding-pass and saying..

Alhamdulillah God, fortunatelly i'd advanced my monday business agenda at pangkal pinang a couple days ago..

otherwise..

*he start shaking n hug him in a huge luckiness feeling..#PopulerB1 pic.twitter.com/DfPobqtFJ5 — Gus An (@greendulu) 29 жовтня 2018 р.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией".