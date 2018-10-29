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      Мой друг "выжил": появилась информация о счастливчике, который спасся от смерти на Boeing 737

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      Появилась история о счастливчике, который чудом не сел на разбившийся в Индонезии самолет
      Появилась история о счастливчике, который чудом не сел на разбившийся в Индонезии самолет / Иллюстративное фото

      Друг мужчины, который чудом спасся от смерти на Boeing 737, рассказал, что его товарищ фактически в последний момент перенес полет.

      Фото билета и рассказ разместил в Twitter пользователь по имени Gus An.

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      Мой друг "выжил". Он спасся от полета на Boeing 737 и показал свой посадочный билет. Он рассказал, что почти в последний момент изменил его на рейс в четверг,
      – написал товарищ.

      По его словам, его друга-счастливчика трясет от шока и ощущения того, что он спасся.

      "Обнимаю его с огромным счастьем!"– написал мужчина.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

      Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией".

      Теги: авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
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