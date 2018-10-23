Мой отец может научить только на 50 процентов, – Ломаченко рассказал о секрете своего успеха

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) оригинально объяснил секрет своего успеха.

Василий Ломаченко заявил, что одного только тренера Анатолия Ломаченко мало для успеха. По его словам нужно родиться с чипом в плече.

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Я не отличал отца от тренера. Иногда, конечно, у нас существуют определенные проблемы и разногласия, но мы всегда остаемся семьей. Мама всегда поддерживает, я люблю свою семью. Мой отец может научить и объяснить только на 50 процентов, но вам нужно родиться с чипом в плече. Лома-чипом,

– сказал Ломаченко.

Ранее отец Хабиба Нурмагомедова заявил, что рассчитывает на помощь Анатолия Ломаченко в подготовке сына к бою против Флойда Мейвезера.

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