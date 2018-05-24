Мой отец не насиловал дочь: приемный сын Вуди Аллена вступился за режиссера

Приемный сын Вуди Аллена Мозес Фэрроу вступился за своего отца в деле по обвинению в сексуальных домогательствах.

На своем сайте он опубликовал открытое письмо, в котором встал на защиту кинорежиссера и обвинил мать Мию Фэрроу в жестоком эмоциональном и физическом обращении с детьми, говорится в издании The Gurdian.

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Вуди Аллен с дочерью Дилан Фэрроу

Также он рассказал, что его сестра Дилан Фэрроу, которая несколько лет назад обвинила Аллена в домогательствах, нагло врала по настоянию своей матери.

"Дилан утверждает, что отец изнасиловал ее 25 лет назад, когда ей было всего семь лет и произошло это на маленьком чердаке в загородном доме, когда она играла с моим игрушечным поездом. Но есть одна проблема: на чердаке не было электрического поезда. А кроме того, у нас не было возможности играть там, даже если бы мы захотели. Чердак было недостроен, везде торчали гвозди и были расставлены мышеловки", – пишет сын режиссера.

По его словам, его мать Мия Фэрроу настояла на том, чтобы Дилан обвинила Аллена в домогательствах. Мозес также обвинил мать в жестоком обращении с детьми.

Мия Фэрроу и Дилан Фэрроу

"Она постоянно говорила нам, что Вуди – монстр и дьявол. Для моей матери было очень важно представить миру картину счастливого семейства, но на самом деле это было далеко не так", – вспоминает он.

Мозес намекнул на то, что Мия была виновной в смерти его сестры и брата, которые покончили с собой.

"Большинство СМИ утверждают, что моя сестра Тем умерла от сердечной недостаточности в возрасте 21 года, однако она много лет боролась с тяжелой депрессией. А моя мать ничуть не помогала ей справиться с этой задачей и только говорила, что Тем просто очень капризная", – утверждает Мозес.

Также он рассказал о тяжелой жизни с матерью.

"Для всех нас жизнь с нашей матерью под одной крышей была просто невозможной, если мы не делали то, что она говорила, независимо от того, насколько умными были ее требования. Я рад, что наконец смог рассказать всю правду, но расстроен, что для этого мне потребовалось так много времени. Мой отец продолжает сталкиваться с ложными и несправедливыми обвинениями. Но я верю в силу публичных высказываний. Я желаю вам добра и надеюсь, что вам хватит мудрости, чтобы понять, что, помогая матери разрушать репутацию отца, вы поступаете очень плохо", – сказал сын режиссера.