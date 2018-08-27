Мой танец с Путиным на свадьбе не отменяет санкции в отношении России, – глава МИД Австрии

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заверила, что приглашение главы Кремля Владимира Путина на ее свадьбу, которая состоялась 18 августа, было спонтанным решением, и оно никак не повлияет на дальнейшую санкционную политику ее страны в отношении России.

Об этом австрийская чиновница рассказала в интервью Der Standard.

Читайте также: Это вызывает грустную улыбку, – Климкин о приглашении Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Она отметила, что пригласила президента РФ на свадьбу 5 июня, во время визита Путина в Австрию.

В этот день, по словам Кнайсль, она передала приглашение на событие федеральному президенту, канцлеру и некоторым своим коллегам в правительстве.

Совершенно спонтанно, отмечает глава МИД Австрии, ей захотелось поделиться своей радостью и с российским президентом, и она представила ему своего жениха, а потом вручила приглашение на свадьбу. Через несколько недель из российского посольства ей сообщили, что президент принимает ее приглашение и приедет на свадьбу.

Для меня это стало огромной неожиданностью,

– заверила Кнайсль.

Издание напоминает, что она вальсировала с Путиным на свадьбе, а фотографии их танца облетели все западные СМИ и вызвали резкую критику в сторону Кнайсль, однако, по убеждению главного дипломата Австрии, это событие не повлияет на санкционную политику правительства Австрии по РФ.

"Европейские санкции против России – это правительственное решение. Мы выступаем в тандеме с 27 нашими европейскими партнерами. Крымский вопрос я рассматриваю с точки зрения международного права. И вальс с Путиным в этом ничего не изменит. Я считаю, что выстроила доверительную базу в отношениях с российским президентом, как и он со мной – и это позволит нам обсуждать определенные вещи", – объяснила министр иностранных дел Австрии.

Читайте также: Австрия не изменила политику в отношении России после визита Путина на свадьбу главы МИД страны