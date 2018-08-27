10:05
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Мой танец с Путиным на свадьбе не отменяет санкции в отношении России, – глава МИД Австрии

169 Читати новину українською
Карин Кнайсль заявила, что ее танец с Путиным не повлияет на санкционную политику Австрии в отношении РФ
Карин Кнайсль заявила, что ее танец с Путиным не повлияет на санкционную политику Австрии в отношении РФ / REUTERS

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заверила, что приглашение главы Кремля Владимира Путина на ее свадьбу, которая состоялась 18 августа, было спонтанным решением, и оно никак не повлияет на дальнейшую санкционную политику ее страны в отношении России.

Об этом австрийская чиновница рассказала в интервью Der Standard.

Читайте также: Это вызывает грустную улыбку, – Климкин о приглашении Путина на свадьбу главы МИД Австрии

Она отметила, что пригласила президента РФ на свадьбу 5 июня, во время визита Путина в Австрию.

В этот день, по словам Кнайсль, она передала приглашение на событие федеральному президенту, канцлеру и некоторым своим коллегам в правительстве.

Совершенно спонтанно, отмечает глава МИД Австрии, ей захотелось поделиться своей радостью и с российским президентом, и она представила ему своего жениха, а потом вручила приглашение на свадьбу. Через несколько недель из российского посольства ей сообщили, что президент принимает ее приглашение и приедет на свадьбу.

Для меня это стало огромной неожиданностью,
– заверила Кнайсль.

Издание напоминает, что она вальсировала с Путиным на свадьбе, а фотографии их танца облетели все западные СМИ и вызвали резкую критику в сторону Кнайсль, однако, по убеждению главного дипломата Австрии, это событие не повлияет на санкционную политику правительства Австрии по РФ.

"Европейские санкции против России – это правительственное решение. Мы выступаем в тандеме с 27 нашими европейскими партнерами. Крымский вопрос я рассматриваю с точки зрения международного права. И вальс с Путиным в этом ничего не изменит. Я считаю, что выстроила доверительную базу в отношениях с российским президентом, как и он со мной – и это позволит нам обсуждать определенные вещи", – объяснила министр иностранных дел Австрии.

Читайте также: Австрия не изменила политику в отношении России после визита Путина на свадьбу главы МИД страны

 

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Австрия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Чрезвычайное положение в Турции могут продлить
 22 июля 2016 , 09:39
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук