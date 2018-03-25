"Моя дочь – королева": мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку
Мама известной певицы Насти Каменских рассказала, почему сделала себе тату, которое посвятила звездной дочери.
Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.
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"Мама очень строго относилась ко мне и папе", – рассказала певица.
Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами. Недавно Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.
"Пошли мы делать тату. Договаривались, что обе сделаем, я сделала, а Настя – нет", – отметила мама певицы
Стоит добавить, что на татуировке размещена запись "У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь – королева".
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