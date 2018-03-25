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"Моя дочь – королева": мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку

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Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку
Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку / Фото из открытых источников

Мама известной певицы Насти Каменских рассказала, почему сделала себе тату, которое посвятила звездной дочери.

Известная певица Настя Каменских, которая на днях выпустила новую видеоработу, рассказала о своей матери, которую нежно называет "моя Лидочка". Звезда рассказывает, что в детстве каждое концертное выступление под присмотром мамы давалось ей совсем нелегко.

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"Мама очень строго относилась ко мне и папе", рассказала певица.

Но с годами строгая мама и звездная дочь стали лучшими подругами. Недавно Настя предложила маме сделать тату, и та согласилась.

"Пошли мы делать тату. Договаривались, что обе сделаем, я сделала, а Настя – нет", – отметила мама певицы

Стоит добавить, что на татуировке размещена запись "У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь – королева".

Теги: LifeStyle
Источник: ТСН
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