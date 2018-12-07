"Моя хата с краю": психолог рассказал, почему украинцы продолжают ездить на заработки в РФ

Только за первые шесть месяцев 2018 года на заработки в Российскую Федерацию поехали 239 тысяч украинцев. Социальный психолог Вадим Васютинский убежден – когда жители Украины едут работать в Россию, они готовы признавать определенное "превосходство" северного соседа.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По мнению Васютинского, когда украинец едет в РФ – например, на заработки, то он может вызвать этим у россиян чуть больше симпатии, чем обычно.

Россияне же говорят, что любят нас, что они – наши братья. Поэтому к тем гражданам Украины, которые едут на заработки в РФ, они стараются относиться положительно,

– убежден психолог.

Он заверил, что прямой психологической угрозы со стороны россиян, когда ты только пересекаешь границу, а тебя сразу начинают презирать – нет.

"Есть люди, которых мало интересуют проблемы патриотизма или геополитики, они живут по принципу "моя хата с краю". Для таких украинцев материальные факторы и факторы привычки важнее любых других", – подчеркнул эксперт.



Психолог Вадим Васютинский

Он пояснил, что украинцы испокон веков ездили на заработки на север, так и продолжают делать это теперь. Васютинский также добавил, что имидж Украины в РФ является довольно непривлекательным.

Есть высказывание о том, что у России нет друзей: у них лакеи или враги. Так вот, абсолютному большинству россиян присущ комплекс имперского величия, где они прекрасные и замечательные, а вокруг них должны объединяться их сателлиты,

– прокомментировал Васютинский.

Он подчеркнул, что пока украинцы сами признают "превосходство" русских, они готовы "любить" нас. И как только жители Украины начинают заявлять о своей самостоятельности и право самим решать свои проблемы, северные соседи сразу становятся нашими врагами.

Психолог убежден, что такой имидж нашего государства очень нужен россиянам, у которых есть сильный комплекс собственной неполноценности. Они и хотят "подняться за счет" унижения украинцев.