"Моя мама начала чудить": ребенок вызвал полицию из-за матери-пьяницы

В Великоновоселковском районе Донецкой области 16-летняя девушка позвонила в полицию из-за того, что ее мать оставила девушку и еще двух детей дома (самому младшему – 10 месяцев) и подперла дверь, чтобы те не вышли из дома.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Вызовите полицию, моя мама начала чудить. В то время, когда мой брат сидел с маленьким, а я вернулась из школы, она выбила окно в сарае, где мы держим хозяйство, разбила чашку, начала драться с моим братом, бросалась шваброй и закрывалась в доме,

– рассказала правоохранителям старшая дочь.

Школьница сообщила, что мать закрыла их в доме, а сама села на велосипед и уехала. Чтобы дети не смогли выйти из дома, женщина подперла двери.

"Она не первый день пьет, а мы не можем ее остановить. Приезжала комиссия, она им пообещала, что больше не будет. Нам же пришли детские деньги и мы держали их, чтобы заплатить за свет, оставить на собственные нужды. Я карточку спрятала, чтобы она не пропила ее, а она нашла ее, пока мы были в школе", – добавила 16-летняя девушка.

Отмечается, что полицейские разыскали мать. "С ней провели профилактическую беседу, а информацию о семье передали сотрудникам ювенальной превенции для взятия под контроль", – говорится в сообщении.

Также Нацполиция отмечает, что всего же за последние сутки в колл-центр полиции Донецкой области поступило около 900 заявлений и сообщений от граждан. Дети просили помощи 9 раз.