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Моя свобода, – Alekseev прокомментировал фиаско на Евровидении-2018

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Евровидение-2018: Alekseev прокомментировал поражение
Евровидение-2018: Alekseev прокомментировал поражение

Украинский певец Никита Алексеев, который выступает со сценическим именем Alekseev, потерпел поражение на Евровидении-2018. Вокалист, который представлял Беларусь, не вышел в финал песенного конкурса.

Ранее Alekseev рассказывал, почему решил представлять соседнюю страну на Евровидении. По его словам, одной из причин такого решения было получение награды "Певец года". После объявления результатов Нацотбора много белорусов выразили свое недовольство кандидатурой на Евровидение-2018, однако Президент Александр Лукашенко встал на защиту певца.

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Несмотря на громкие восхваления Alekseev'а, по результатам первого полуфинала Беларусь все же не попала в список финалистов Евровидения-2018. Свое поражение артист прокомментировал на странице в Instagram.

Спасибо всем за поддержку! Я знаю, что многие из вас вчера были со мной, и я это чувствовал. Безгранично счастлив, что этот этап завершился в моей жизни и начался новый,
– написал Alekseev.

В то же время в социальной сети появилась другая запись певца, в которой Alekseev задал риторический вопрос.

"Моя свобода. Какой ты поры года?" – написал артист, добавив фото с пляжа.

 

Напомним, что первый полуфинал Евровидения-2018 прошел 8 мая, а 12 мая конкурсанты поборются за победу. По результатам первого полуфинала в следующий этап конкурса прошли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Alekseev представил на Евровидении-2018 романтическую песню "Forever".

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: 24 Канал
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