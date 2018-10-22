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      Моя золотая медаль из соленого вкуса пота и крови, – Ильницкий о победе на "Играх непобежденных"

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      Первую абсолютную победу на нынешних "Играх непобежденных" нашей сборной принес ветеран АТО Александр Белобоков в категории гребле на тренажерах. Второе золото получил ветеран АТО и капитан команды по гребле на тренажерах Сергей Ильницкий.

      О эмоциях и впечатлениях от соревнований рассказал Сергей Ильницкий в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Сборная Украины завоевала первую медаль на "Играх непобежденных"

      Накануне 24 канал сообщил, что украинская сборная завоевала первые золотые медали на международных соревнованиях '' Игры непобежденных-2018 ''. Сергей Ильчицький и Александр Белобоков показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях Men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.

      Сергій Ільницький на тренуванні
      Сергей Ильницкий на тренировке

      Как отметил золотой призер, соперников он имел бльше всего – 64 спортсмена были представлены из восемнадцати стран мира.

      Сейчас уже наступает усталость, ведь пройдено много тренировок к соревнованиям. У меня сегодня спросили какой вкус у моей медали? Я ответил: из соленого вкуса пота и крови,
      – отметил Ильницкий.

      Он заявил, что больше всего его поразила поддержка австралийцев и украинцев, проживающих на данной территории. По его словам, на встрече с молодежью Австралии украинцы, которые уже родились в этой стране, были действительно искренне рады за победителей из Украины.

      Сергій Ільницький на зустрічі з українцями в Австралії
      Сергей Ильницкий на встрече с украинцами в Австралии

      Ильницкий заверил, что медаль – это не главное.

      "Это конечно хорошо, что я ее получил, но когда мы общаемся с ветеранами других стран, мы говорим об общих вещах: как жить, как тренироваться, как побеждать. Поэтому этот проект на самом деле не о победе, а о людях, получивших ранения, потому что это не приговор, это начало новой жизни", – добавил спортсмен.

      Українці в Австралії підтримували наших спортсменів
      Украинцы в Австралии поддерживали наших спортсменов

      Теги: Новости Украины Игры непокоренных Спорт
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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