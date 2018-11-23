МОК хочет забрать олимпийское золото у россиянина, которого московский суд признал "чемпионом"

Во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи золотую награду в бобслее для России выиграл Александр Зубков. В 2017 году МОК лишил спортсмена наград за нарушения антидопинговых правил. Также спортивный арбитраж (CAS) пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх, но в феврале 2018 года заменил дисквалификацию на отстранение от соревнований в Пхенчхане.

Но возвращать награды россиянин не собирается. После решения CAS он обратился не в Швейцарский федеральный трибунал, а в Московский городской суд. Последний решил признать Зубкова олимпийским чемпионом на территории России и разрешил не возвращать олимпийские награды МОК. Хотя он и не отменил решение CAS, ведь не имеет на это полномочий.

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Но в Международном олимпийском комитете решили на этом не останавливаться.

"Решение CAS в этом случае может быть выполнено, поскольку в течение установленного срока не была подана апелляция в Швейцарский федеральный суд. МОК вскоре попросит вернуть медали", – сообщил представитель МОК, сообщают "РИА Новости". Однако там пока не обращались с этой просьбой к Зубкову.

Стоит отметить, что с тех пор Александр Зубков стал президентом Федерации бобслея России. Кроме желания не отдавать награды, подача иск в суд на МОК относительно олимпийских наград имеет и финансовую составляющую. Так, после решения CAS Зубкову перестали выплачивать стипендию – 32 тысячи рублей ежемесячно (почти 13 500 гривен).