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      МОК хочет забрать олимпийское золото у россиянина, которого московский суд признал "чемпионом"

      19 Читати новину українською
      Александр Зубков во время Олимпиады-2014
      Александр Зубков во время Олимпиады-2014 / DW

      Во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи золотую награду в бобслее для России выиграл Александр Зубков. В 2017 году МОК лишил спортсмена наград за нарушения антидопинговых правил. Также спортивный арбитраж (CAS) пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх, но в феврале 2018 года заменил дисквалификацию на отстранение от соревнований в Пхенчхане.

      Но возвращать награды россиянин не собирается. После решения CAS он обратился не в Швейцарский федеральный трибунал, а в Московский городской суд. Последний решил признать Зубкова олимпийским чемпионом на территории России и разрешил не возвращать олимпийские награды МОК. Хотя он и не отменил решение CAS, ведь не имеет на это полномочий.

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      Но в Международном олимпийском комитете решили на этом не останавливаться.

      "Решение CAS в этом случае может быть выполнено, поскольку в течение установленного срока не была подана апелляция в Швейцарский федеральный суд. МОК вскоре попросит вернуть медали", – сообщил представитель МОК, сообщают "РИА Новости". Однако там пока не обращались с этой просьбой к Зубкову.

      Стоит отметить, что с тех пор Александр Зубков стал президентом Федерации бобслея России. Кроме желания не отдавать награды, подача иск в суд на МОК относительно олимпийских наград имеет и финансовую составляющую. Так, после решения CAS Зубкову перестали выплачивать стипендию – 32 тысячи рублей ежемесячно (почти 13 500 гривен).

      Теги: Новости России Сочи-2014 Допинг Спорт
      Источник: 24 Канал
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