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МОК раскритиковал "закон Родченкова" о допинге

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МОК раскритиковал "закон Родченкова"
МОК раскритиковал "закон Родченкова"

Международный олимпийский комитет (МОК) раскритиковал законопроект о борьбе с допингом, внесенный в конгресс США в середине июня.

Пакет мер, призванный защитить американских спортсменов от последствий нарушения их соперниками антидопинговых правил, был назван "законом Родченкова".

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В официальном заявлении от МОК отмечается, что закон может коснуться и навредить Национальным олимпийским комитетам других стран и их атлетам, сообщает Insidethegames.

Вызывает опасения то, что законопроект может коснуться представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК. Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным. Что касается борьбы с коррупцией в спорте, то мы с радостью будем видеть представителей правительства США в Международном партнерстве против коррупции в спорте, в рамках которого МОК сотрудничает совместно с правительствами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Австралии, ООН, Советом Европы и другими международными организациями, – говорится в сообщении.

Согласно данному законопроекту, за умышленное производство, распространение и использование допинга на всех крупных международных соревнованиях, в которых принимают участие американские спортсмены и команды, может быть введена уголовная ответственность и штраф в размере до $ 1 млн.

Кроме того "закон Родченкова" предусматривает защиту информаторов от преследования и предоставляет США право на получение доказательств из зарубежных источников.

Теги: Новости спорта Допинг
Источник: 24 Канал
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