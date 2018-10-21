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      Мокрые волосы и леопардовый принт: Кьяра Ферраньи продемонстрировала соблазнительный образ

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      Кьяра Ферраньи
      Кьяра Ферраньи / Соцсети

      Знаменитая в мире итальянская блогерша Кьяра Ферраньи является настоящей иконой стиля. Девушка, которая ранее прославилась благодаря личному контенту The Blonde Salad, покорила сердца миллионов поклонников.

      Звезда часто рассказывает в социальных сетях о своей личной жизни, достижения и проблемы, которые могут случаться. Кроме того, Ферраньи всегда привлекает внимание своими образами: блогер активно следит за трендами и демонстрирует интересные комбинации. Новые снимки, которые очаровали поклонников, Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Кьяра подготовила пикантный образ. Так 31-летняя знаменитость надела майку с кружевом и леопардовыми вставками и дополнила look эффектом мокрых волос. В макияже Ферраньи сделала акцент на глаза розовыми тенями.

      К'яра Ферраньї
      Кьяра Ферраньи / Instagram

      На другом снимке Ферраньи показала одни из своих тату. Как известно, блогер – любительница маленьких татуировок. На правой руке у нее изображены лев и львица, которые символизируют Къяру и ее мужа, итальянского рэпера Fedez.

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      К'яра Ферраньї
      Кьяра Ферраньи/ Instagram


      Кьяра Ферраньи/ Instagram-сторіз

      К слову, 7 месяцев назад у супругов родился сын, которого влюбленные назвали Лео.

      В честь "маленького" дня рождения мальчика, Кьяра Ферраньи опубликовала его фото с праздничным тортом. Поклонники заметили, как Леоне значительно подрос за это время.

       

      Теги: LifeStyle Мода
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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