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"Молча перевернули все здание": ФСБ начало новую волну обысков в домах крымских татар

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В оккупированном Крыму снова началась волна обысков и задержаний. Утром 21 мая сотрудники ФСБ ворвались в дом крымских татар в Бахчисарае и Долинном.

Так, не изменяя фирменному стилю, слуги российской ФСБ ворвались в дом активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае. Он – один из главных спикеров организации, который откровенно в СМИ говорил о терроре в Крыму.

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Мустафаев организовывал группу поддержки задержанным в судах. Поэтому, что наконец пришли и к нему, не удивительно. Хотя официально что ищут, ни семье, ни адвокатам российские силовики не сказали. Просто молча перевнули все здание. После обыска Сервера Мустафаева задержали и повезли в Симферополь.

Ничего не известно. Мне эту информацию никто не дает. Если бы я зашел туда, я бы по протоколу обыска, по другим документам узнал причины этого обыска – кто его проводит, по какой статье, в связи с чем. Но информация не известна, что абсолютно незаконно,
– прокомментировал адвокат задержанного Эмиль Курбединов.

Однако 19 мая это был не единственный обыск. Параллельно оккупанты пришли еще к одному крымскотатарскому активисту ЭдемуСмаилову в селе Долинное. Жене Эдема и ее матери стало плохо. В здании с силовиками все утро были заблокированы трое детей.

Жену Смаилова не впустили в собственный дом. Когда начался обыск, женщина была в гостях у родителей.

Конечно, они меня не пропустили, сказали ждать, что с детьми все нормально, все контролируется,
– рассказала жена Эдема Смаилова Лиля Келямова.

После обыска мужа тоже арестовали и повезли в Симферополь. Следователи не допустили адвоката к задержанному. У Эдема и его старшей дочери изъяли паспорта, а также все телефоны и компьютер.

"Вот в такой грубой форме был проведен обыск, адвокат не был допущен. Процессуальные документы, которые обязаны были показать сотрудники правоохранительных органов, никто не показал", – подчеркнул адвокат Эдема Смаилова Айдер Азаматов.

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Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева задержали по так называемому делу "бахчисарайской группы" по надуманному обвинению в якобы сотрудничестве с организацией "Хизб ут-Тахрир". Ранее в этом псевдопроизводстве оккупанты уже отправили в СИЗО четырех крымских татар. Под прикрытием борьбы с терроризмом на самом деле российская тоталитарная машина борется с активными крымскими татарами.

Россия сейчас пытается презентовать мировому обществу Меджлис крымскотатарского народа как якобы экстремистскую организацию. Она сейчас ищет формы отпора международному суду, формы избегания, более того – обвинение украинской стороны,
– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Особенно активно репрессивная машина заработала с начала года, говорят активисты. С января задержали четыре десятка человек. А обыски в домах крымских татар проходят чуть ли не еженедельно.

Активистов, которых задержали сегодня, их, в частности, обвиняют по статье 205.5 часть 2. Это участие в террористической деятельности, скорее всего, в деятельности "Хизб ут-Тахрир". Сейчас по списку мы имеем 65 людей, которых посадили по политическим мотивам, и большая часть из них это именно крымские татары,
– сказала журналистка Александра Ефименко.

Но несмотря на постоянное давление, от своей гражданской позиции участники крымской солидарности, говорят, не откажутся.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма ФСБ
Источник: 24 Канал
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