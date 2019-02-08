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      Молчание Порошенко касаемо атак на активистов – сигнал заказчикам продолжать убивать, – Михайлик

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      Михайлик требует честного следствия относительно нападений на активистов
      Михайлик требует честного следствия относительно нападений на активистов / Фото 24 канала

      Самые громкие нападения на одесских активистов необходимо объединить в одно уголовное производство, которое должна расследовать Служба безопасности Украины, настаивает одесский общественный деятель и политик Олег Михайлик.

      Об этом он заявил на первой пресс-конференции после возвращения в Украину, сообщает одесская журналистка Екатерина Петренко.

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      Дела по семи нападениям на одесских активистов должны объединить в одно дело и расследоваться СБУ. Мне не понятно, почему СБУ до сих пор не занимается этим вопросом, если местные и национальные правоохранительные органы саботируют расследование уголовных дел,
      – прокомментировал Михайлик.

      По его мнению, эти нападения должны проходить по 255 статье Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией).


      Олег Михайлик требует честного следствия относительно нападений на активистов

      Процессуально объединение возможно, сообщает адвокат потерпевшего Вадим Оксюта. Но, по его мнению, на практике это маловероятно из-за отсутствия адекватной следственной системы и в Нацполиции, и в СБУ.

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      "По атакам на одесситов есть совместные ниточки, ведущие к олигархически-промышленному клану, который узурпировал власть в Одессе. Эти преступления – запугивание активной группы населения. Ими должна заниматься СБУ. Но на практике объединение дел почти невозможно, потому что отечественные правоохранительные органы сейчас решают практические задачи для обслуживания коррумпированной политической верхушки, а не защищают граждан. К тому же у различных преступлений разные сроки расследования. Но, как минимум, надо добиваться единого процессуального руководства", – считает адвокат.

      По нападениям на активистов до сих пор не найден и не привлечен к ответственности ни один заказчик. По мнению Михайлика, это сигнал от украинской власти и правоохранительной системы бандитам, что те могут продолжать творить беззаконие и готовить очередные провокации.

      Даже после смерти Гандзюк, когда стали известны заказчики, и после покушения на меня, когда я чудом остался жив, ничего не изменилось, и никого не наказали. Показательное молчание Президента относительно нападений на активистов, полный саботаж правоохранительных органов – сигналы заказчикам, что их ничего не останавливает. В компетенции Порошенко и СБУ предотвращать новые убийства, но они также этого не делают. По моему мнению, до выборов ничего не изменится,
      – подчеркнул одесский общественный деятель.

      Наконец, Михайлик сообщил, что немецкие парламентарии не понимают, почему в современном европейском государстве царят средневековые порядки и уничтожают активных граждан. Они акцентируют, что нерасследование нападений подрывает авторитет украинской власти на международной арене.

      11 января пулю из легкого Олега Михайлика изъяли в Германии. На очереди – проведение баллистической экспертизы пули в Украине, которая поможет определить, из какого оружия стреляли. Одесский политик требует проведения предварительной экспертизы заграницей, чтобы сверить выводы немецкой и отечественной экспертиз и сделать невозможными фальсификации следствия в Украине.

      Кто такой Олег Михайлик? Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

      Что известно о нападении на Олега Михайлика? Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика, стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика приобщили СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали троих подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, которых задержала полиция. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и НП в расследовании нападения на него.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Новости Одессы СБУ Криминальные новости Расследования Покушение на активиста Михайлика
      Источник: 24 канал
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