Пограничники задержали 3 иностранок, которые незаконно пересекли границу Украины. Девушки в обход пунктов пропуска направлялись в Одессу на отдых.

Что известно о путешествии иностранок

Нарушительницами оказались 22-я 30-летняя гражданки Молдовы, а также 15-летняя россиянка. Их увидели пограничники Подольского отряда.

Читайте также Россия иногда не выпускает своих граждан из Крыма, – Дейнеко

Они рассказали пограничникам, что хотели добраться до Одессы, чтобы там отдохнуть. Поскольку иностранки не имели отрицательных результатов тестирования на COVID-19, решили пойти в обход пунктов пропуска,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Как наказали нарушителей

Россиянку не привлекли к ответственности, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет.

Гражданкам Молдовы на 5 лет запретили въезд на территорию Украины.

Трех нарушительниц вернули обратно в Молдову через пункт пропуска "Кучурган".

Обратите внимание! 13 марта в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" россиянин пытался попасть в Украину. Ранее ему запретили въезд на территорию нашего государства. Поэтому злоумышленник решил подкупить пограничницу за 2100 долларов, чтобы та позволила ему пересечь границу. Работника Госпогранслужбы отказалась от взятки и вызвала полицию.