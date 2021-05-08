Хотели на море: молдаванки и россиянка незаконно пересекли границу Украины
Пограничники задержали 3 иностранок, которые незаконно пересекли границу Украины. Девушки в обход пунктов пропуска направлялись в Одессу на отдых.
Источник:фейсбук МВД
Что известно о путешествии иностранок
Нарушительницами оказались 22-я 30-летняя гражданки Молдовы, а также 15-летняя россиянка. Их увидели пограничники Подольского отряда.
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Они рассказали пограничникам, что хотели добраться до Одессы, чтобы там отдохнуть. Поскольку иностранки не имели отрицательных результатов тестирования на COVID-19, решили пойти в обход пунктов пропуска,
– рассказали в Министерстве внутренних дел.
Как наказали нарушителей
Россиянку не привлекли к ответственности, поскольку ей еще не исполнилось 16 лет.
Гражданкам Молдовы на 5 лет запретили въезд на территорию Украины.
Трех нарушительниц вернули обратно в Молдову через пункт пропуска "Кучурган".
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