В Молдове вступили в силу новые правила пересечения государственной границы. Теперь надо показать справку об отрицательном результате теста на коронавирус или предоставить сертификат о вакцинации, иначе – придется сидеть на самоизоляции.

После пересечения границы с Молдовой иностранцы должны заполнить эпидемическую карточку и подписать декларацию о собственной ответственности по соблюдению двух недель самоизоляции. Однако есть и исключения.

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Кто может не сидеть на самоизоляции в Молдове

Лица, имеющие справку об отрицательном тесте (до 72 часов после заключения) или сертификат о введении вакцины против COVID-19. Документ должен быть на румынском, английском, французском или русском языках.

дети до 5 лет;

водители грузовых и пассажирских авто;

экипажи и обслуживающий персонал самолетов или кораблей;

лица, путешествующие по состоянию здоровья;

ученики и студенты, которые идут на любые образовательные мероприятия, а также их законные представители;

спортсмены, въезжающие для участия в соревнованиях;

работники, которые имеют визу, вид на жительство, приглашение на работу или контракт, заключенный с юридическим лицом, проживающим в Молдове;

пограничники или экономические агенты;

дипломаты, консулы, представители международных организаций или персонал, привлеченный к оказанию гуманитарной помощи;

лица, которых вызывают суды или правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители (при наличии документального подтверждения).

Обратите внимание! По состоянию на 5 марта Молдова остается в списке стран "красной зоны" для Украины. По данным ВОЗ за все время пандемии в стране зарегистрировали 189 397 случаев заболевания коронавирусом.