Самоизоляция обязательна не для всех: новые правила пересечения границы с Молдовой
В Молдове вступили в силу новые правила пересечения государственной границы. Теперь надо показать справку об отрицательном результате теста на коронавирус или предоставить сертификат о вакцинации, иначе – придется сидеть на самоизоляции.
Источник:Сайт правительства Молдовы
После пересечения границы с Молдовой иностранцы должны заполнить эпидемическую карточку и подписать декларацию о собственной ответственности по соблюдению двух недель самоизоляции. Однако есть и исключения.
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Кто может не сидеть на самоизоляции в Молдове
- Лица, имеющие справку об отрицательном тесте (до 72 часов после заключения) или сертификат о введении вакцины против COVID-19. Документ должен быть на румынском, английском, французском или русском языках.
- дети до 5 лет;
- водители грузовых и пассажирских авто;
- экипажи и обслуживающий персонал самолетов или кораблей;
- лица, путешествующие по состоянию здоровья;
- ученики и студенты, которые идут на любые образовательные мероприятия, а также их законные представители;
- спортсмены, въезжающие для участия в соревнованиях;
- работники, которые имеют визу, вид на жительство, приглашение на работу или контракт, заключенный с юридическим лицом, проживающим в Молдове;
- пограничники или экономические агенты;
- дипломаты, консулы, представители международных организаций или персонал, привлеченный к оказанию гуманитарной помощи;
- лица, которых вызывают суды или правоохранительные органы Молдовы, а также их законные представители (при наличии документального подтверждения).
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