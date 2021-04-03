В Молдове якобы похитили бывшего днепропетровского судью Николая Чауса, который сбежал из Украины. Молдавская полиция уже начала расследование.

Похищение Чауса

Жена судьи обратилась к его бывшему адвокату Кравцу. Она заявила, что ее мужа якобы похитили.

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Только что из Кишинева позвонила жена моего бывшего клиента, экс-суддья Днепропетровского районного суда Николая Чауса, и сообщила, что ее мужа там похитили,

– сказал портной.

Он добавил: "Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на ситуацию. Полиция Молдовы начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля".

Что известно о скандальном судье