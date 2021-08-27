В Молдове восстанавливают движение пассажирского поезда Одесса – Кишинев

Поезд Одесса – Кишинев – Одесса с 28 августа снова будет курсировать. Последний раз он ездил еще зимой 2020 года. Поезд будет делать рейс ежедневно по предварительно определенному графику.

Поезд Одесса – Кишинев снова будет курсировать по результатам договора Молдавской и Украинской железных дорог. В сети опубликовали график движения поезда.

Интересно В Киеве презентовали швейцарский электропоезд Stadler Flirt: фото

График движения поезда Одесса – Кишинев – Одесса

Пассажирский поезд HP 642/641 будет курсировать каждый день в такое время:

отправление из Одессы в 18:36;

прибытие в Кишинев в 22:33;

отправление из Кишинева в 07:09;

прибытие в Одессу в 10:55.

Что известно о курсировании поезда Поезд Кишинев – Одесса отменили в марте 2020 года из-за карантина в двух странах. Хоть эпидемиологическая ситуация улучшилась, движение не восстановили. Причиной также была сложная экономическая ситуация на Молдавской железной дороге.



Маршрут поезда проходит по территории непризнанного Приднестровья. В 2005 – 2010 годах поезд Одесса – Кишинев не курсировал совсем из-за сложной политической ситуации в Приднестровской Молдавской республике.

Обратите внимание Укрзализныця заключила новый договор с Deutsche Bahn: немцы смогут контролировать перевозки