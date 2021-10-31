Молились в церквях и спорили: как голосовали кандидаты в мэры Харькова.
Источник:"Суспільне Харків"
Выборы мэра Харькова 31 октября не обошлись без курьезов с участием самих кандидатов. Да, некоторые из них поспешили в церковь, чтобы вымолить себе победу.
Кроме того, политики устраивали заочные споры по поводу прозрачности волеизъявления горожан и были активными в соцсетях.
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Церковный марафон
Посетить храмы утром перед голосованием решили сразу три кандидата – Михаил Добкин, Игорь Терехов и Денис Ярославский.
Сегодня для меня очень важный день. Сегодня будут известны итоги многомесячного избирательного марафона. Мы продолжаем работать на результат и сегодня. Идем вперед на крейсерской скорости! С Богом!
– написал Добкин под фото, на котором задумчиво смотрит на свечи.
После посещения церкви он вместе с супругой отправился на участок в школе №29 на Павловом поле, где выразил надежду, что выборы состоятся в один тур.
Еще один кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов также сходил в церковь в решающий для себя день. Об этом рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко. После нынешний исполняющий обязанности главы города поехал на участок в техникуме на площади Конституции, 28.
Начать с молитвы день выборов решил и конкурент Добкина и Терехова – Денис Ярославский.
"В жизни, перед каждым решением, которое я принимаю, я обращаюсь к Отцу Нашему. Прошу дать силы идти по дороге, которую он для меня приготовил", – отметил претендент на кресло нового мэра Харькова.
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Кто-то в храм, а кто-то – за тестом
Кандидат Сергей Ряполов заявил, что он решил "не выпендриваться", а потому перед голосованием просто смотрел американский сериал о медиках. Для того чтобы проголосовать, ему пришлось сдать тест на COVID-19. На участок кандидата пропустили только после предоставления документа.
Голосовали семьями
Кандидаты Александр Скорик и Константин Немичев сообщили своим поклонникам, что на избирательные участки пошли целыми семьями – не только с женами, но и с детьми.
Кандидаты в мэры Харькова молились в церквях и позировали перед камерами / Фото "Суспільне Харків", фейсбук Михаила Добкина, Дениса Ярославского, Александра Скорика, телеграм Константина Немичева, Игоря Терехова
Заочные "дебаты"
Добкин и Терехов, среди прочего, принялись заочно спорить о том, можно ли нынешние выборы считать честными.
"Она (кампания – ред.) не могла быть честной, потому что админресурс работал жестко. Я не могу сказать, что она была грязнее других, грязи хватает на всех кампаниях", – высказался Добкин.
Со своей стороны Терехов не согласился со сдержанной оценкой оппонента и заметил, что кампания якобы была "слишком грязной".
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Выборы мэра Харькова: подробности
- Голосование на выборах мэра Харькова началось в 8 утра 31 октября и продлится до 20:00.
- Горожане выбирают нового главу города, поскольку предыдущий Геннадий Кернес скончался в декабре 2020 года.
- По состоянию на 16:00 явка избирателей составила 22,7%.
- Во время волеизъявления жителей города зафиксировали ряд нарушений: люди заходили в кабинки несколько человек, фотографировали бюллетени, на участках находились посторонние лица и даже незаконно наблюдали за процессом через камеры.