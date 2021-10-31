Молились в церквях и спорили: как голосовали кандидаты в мэры Харькова.

Выборы мэра Харькова 31 октября не обошлись без курьезов с участием самих кандидатов. Да, некоторые из них поспешили в церковь, чтобы вымолить себе победу.

Кроме того, политики устраивали заочные споры по поводу прозрачности волеизъявления горожан и были активными в соцсетях.

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Церковный марафон

Посетить храмы утром перед голосованием решили сразу три кандидата – Михаил Добкин, Игорь Терехов и Денис Ярославский.

Сегодня для меня очень важный день. Сегодня будут известны итоги многомесячного избирательного марафона. Мы продолжаем работать на результат и сегодня. Идем вперед на крейсерской скорости! С Богом!

– написал Добкин под фото, на котором задумчиво смотрит на свечи.

После посещения церкви он вместе с супругой отправился на участок в школе №29 на Павловом поле, где выразил надежду, что выборы состоятся в один тур.

Еще один кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов также сходил в церковь в решающий для себя день. Об этом рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко. После нынешний исполняющий обязанности главы города поехал на участок в техникуме на площади Конституции, 28.

Начать с молитвы день выборов решил и конкурент Добкина и Терехова – Денис Ярославский.

"В жизни, перед каждым решением, которое я принимаю, я обращаюсь к Отцу Нашему. Прошу дать силы идти по дороге, которую он для меня приготовил", – отметил претендент на кресло нового мэра Харькова.

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Кто-то в храм, а кто-то – за тестом

Кандидат Сергей Ряполов заявил, что он решил "не выпендриваться", а потому перед голосованием просто смотрел американский сериал о медиках. Для того чтобы проголосовать, ему пришлось сдать тест на COVID-19. На участок кандидата пропустили только после предоставления документа.

Голосовали семьями

Кандидаты Александр Скорик и Константин Немичев сообщили своим поклонникам, что на избирательные участки пошли целыми семьями – не только с женами, но и с детьми.

Кандидаты в мэры Харькова молились в церквях и позировали перед камерами / Фото "Суспільне Харків", фейсбук Михаила Добкина, Дениса Ярославского, Александра Скорика, телеграм Константина Немичева, Игоря Терехова

Заочные "дебаты"

Добкин и Терехов, среди прочего, принялись заочно спорить о том, можно ли нынешние выборы считать честными.

"Она (кампания – ред.) не могла быть честной, потому что админресурс работал жестко. Я не могу сказать, что она была грязнее других, грязи хватает на всех кампаниях", – высказался Добкин.

Со своей стороны Терехов не согласился со сдержанной оценкой оппонента и заметил, что кампания якобы была "слишком грязной".

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