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      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение

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      Молочница: симптомы, лечение и профилактика
      Молочница: симптомы, лечение и профилактика / 24 канал

      То, что люди называют молочницей, на самом деле является вагинальным кандидозом. Это – одна из самых распространенных вагинальных инфекций у женщин, обусловленная дрожжеподобными грибками рода Candida.

      Заведующая женской консультацией Медицинского центра Medicover, врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета рассказала Здоровью 24 все о болезни и дала советы, как ее вылечить, чтобы она не вернулась.

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      Грибки рода Candida являются условно-патогенными, то есть в небольшом количестве присутствуют на слизистых оболочках здорового человека. В норме они не вызывают никаких симптомов. Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибов увеличивается, и возникает молочница.

      Однако следует знать, что за симптомами вагинального кандидоза могут "маскироваться" хронические, более опасные, урогенитальные инфекции. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов, следует проконсультироваться с врачом.

      Причини виникнення молочниці
      Молочницу вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida

      Причины заболевания

      Главной причиной появления вагинального кандидоза является ослабление общего и/или местного иммунитета. Итак, все, что подавляет иммунитет, может спровоцировать дисбаланс вагинальной микрофлоры и чрезмерный рост грибов Candida.

      Например, прием антибиотиков широкого спектра действия, которые убивают как вредные, так и полезные бактерии. А также – нарушение обмена веществ при эндокринных заболеваниях (например, при сахарном диабете), хронические заболевания и стрессы.

      Причиной кандидоза является также беременность, во время которой у женщин происходит физиологическое ослабление иммунитета и происходят гормональные изменения.

      Противозачаточные препараты также могут вызвать молочницу из-за нарушения гормонального фона организма.

      Вызвать кандидоз может и пользование средствами гигиены с искусственными красителями и ароматизаторами.

       
      Молочница – причины возникновения
      ослабление иммунитета;
      эндокринные заболевания;
      беременность;
      употребление противозачаточных средств;
      нарушение микрофлоры
      некачественные средства гигены.

      Симптоми молочниці
      Сначала молочница проявляется ощущением зуда

      Симптомы молочницы

      Симптомами вагинального кандидоза являются: зуд и жжение в области половых органов; усиленные выделения из влагалища в виде белых комочков; боль и изжога при мочеиспускании и во время полового акта.

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      Похожие симптомы во время кандидоза есть и у мужчин. Они могут жаловаться на жжение, зуд, покраснение головки полового члена и белый налет. При острой молочнице присутствует также боль во время полового акта и мочеиспускания.

       
      Молочница – симптомы
      ощущение зуда и жжения в области половых органов;
      усиленные выделения;
      боль и изжога при мочеиспускании.

      Лечение

      Никогда не занимайтесь самолечением, при появлении каких-либо симптомов заболевания, обратитесь к врачу. Это – первый и единственный способ любого правильного подхода.

      При неярко выраженных симптомах и легких формах кандидоза гинеколог назначит вам только местное лечение – использование противогрибковых свечей, кремов, мазей. А в дальнейшем – препаратов для восстановления вагинальной микрофлоры и пробиотиков для предупреждения рецидивов молочницы.

      В более сложных случаях врачи назначают системные противогрибковые и общеукрепляющие препараты.

       
      Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета
      "Если кандидоз "не лечится" и часто возвращается, следует сделать дополнительное обследование организма, проверить работу желудочно-кишечного тракта, сдать кровь на сахар, хронические урогенитальные инфекции и др."

      Профилактика молочницы

      Для профилактики вагинального кандидоза необходимо соблюдать правила личной гигиены, отказаться от использования ароматизированных средств интимной гигиены и содержащих искусственные красители, носить натуральное белье.

      Профілактика молочниці
      Для профилактики молочницы важно сбалансированное питание

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      Поскольку кандидоз является реакцией на ослабление иммунитета, то для его профилактики нужно делать все, что укрепляет иммунную систему: закаляться, здорово питаться, употреблять побольше молочно-кислых продуктов (это поможет нормализовать естественную микрофлору), а также избегать по возможности стрессов и переутомления.

       
      Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета
      "И еще одним из важнейших способов профилактики кандидоза в наше время, когда все сами себе врачи, является контролируемое и рациональное, под наблюдением врача, употребление каких-либо препаратов, не только антибиотиков. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать неприятных симптомов молочницы и предупредить ее появление в будущем."

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Автор: Александр Бевза
      Теги: Статьи Публикации Лечение Здоровье Медицина Женское здоровье Мужское здоровье Профилактика заболеваний
      Источник: Здоров'я 24
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