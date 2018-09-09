"Молодая леопардица": Леся Никитюк похвасталась ярким образом

Украинская телеведущая Леся Никитюк засветила яркий образ перед эфиром "Танцы со звездами 2018". Свой look звезда с юмором назвала стилем "молодой леопардицы".

Леся Никитюк в очередной раз очаровала сеть новым фото. Звезда позировала перед камерой в брюках с леопардовым принтом, красной блузке и черной накидке.

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Сегодня я одела леопардовые штаны, а значит будет танец "молодой леопардицы",

– с юмором написала Леся Никитюк.

Это не первый раз телеведущая забавно демонстрирует стильные образы. Так, недавно Леся Никитюк показала костюм черно-коричневого цвета. Его участница шоу "Танцы со звездами 2018" сравнила с паркетом.

У меня теперь даже костюм под цвет паркета – трехслойный однополосный дуб,

– написала Леся Никитюк.

Именно за такое отличное чувство юмора украинцы полюбили Лесю Никитюк. Каждое появление ее на мероприятии сразу же привлекает внимание всех людей, а шутки ведущей уже цитирует не один поклонник. Немалый успех звезды и в ее блоге – за страницей Леси Никитюк следят более 2 миллионов пользователей сети, поэтому ежедневно телеведущая радует подписчиков новыми сообщениями.

Кто такая Леся Никитюк?Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса. Леся Никитюк получила немалую славу после участия в проектах "Орел и Решка", "Вокруг М", "Леся здеся" и "Кто сверху?" Начинала свою карьеру талантливая ведущая проектом "Рассмеши комика". Именно там харизматичную блондинку заметили продюсеры и пригласили ее вести популярные шоу. Сейчас Леся Никитюк принимает участие в шоу "Танцы со звездами 2018".