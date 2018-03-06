Молодая украинская группа Nights Out выпустила дебютный клип Fossil: видео

Молодая украинская инди группа Nights Out выпустила дебютный клип на песню Fossil. Их музыка – смесь гитарного инди, танцевального грува и вокала с легким автотюном, вдохновенного Bon Iver и Son Lux.

Клип снимали на берегу моря в Черноморске и в Ивано-Франковском Дворце Потоцких. Режиссером видео выступил Александр Балтушев, а оператор — Назар Ортынский.

Смотрите клип Nights Out — Fossil:

В январе 2018 года Nights Out (в прошлом Machu Picchu) объявили о возвращении и перезапуске проекта под новым именем, уже в Германии. Украинскому слушателю группа известна, прежде всего, победой на Koza Music Battle 2016.

Дебютный мини-альбом группы — Fossil был спродюсирован Лесиком Omodada с Tik Tu. Сейчас группа покоряет Германию и уже имеет запланированные выступления в нескольких городах, в частности, в Гамбурге.

Nights Out это:

Илья Вовк — вокал, гитара, клавиши;

Макс Заика — соло гитара;

Фернандо Малапарте — бас гитара;

Игорь Медведь — ударные.