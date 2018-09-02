Молодая жена Венсана Касселя показала сексуальное фото в свадебном платье

Тина Кунаки, которая недавно стала второй женой французского актера Венсана Касселя, опубликовала очередное фото со свадьбы. На нем звезда позирует в первом свадебном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее пикантные формы.

Невероятно роскошное платье от дизайнера Vera Wang сделало настоящий фурор в соцсетях. Пышное длинное платье белого цвета, которое идеально выделяло декольте 21-летней звезды Instagram Тины Кунаки, еще до сих пор обсуждают на женских форумах.

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Девушка решила снова подогреть интерес фанатов к ее свадебному платью, опубликовав новое фото. На кадре жена Касселя позирует в комнате, наполненной изысканным антиквариатом и демонстрирует роскошный наряд. Пылкий взгляд модели не обошел стороной пользователей соцсети, из-за чего снимок собрал более 100 тысяч предпочтений всего за 5 часов.

Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 2 Вер 2018 р. о 2:48 PDT

Напомним, что Венсан Кассель признался в любви Тине в марте этого года, а 24 августа пара обручилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсен Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали 51-летнего актера. Затем они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.