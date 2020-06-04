Инцидент произошел в Харьковской области 3 июня. Группа мужчин атаковала автомобиль с правоохранителями палками, топорами и огнестрельным оружием. Причиной стало якобы то, что за молодчиками – членами общественной организации "Потон" – полиция следила с помощью дрона. Всех нападавших задержали.

О нападении на полицейский в Харьковской области 3 июня рассказали в пресс-службе МВД Украины в фейсбуке .

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Что говорят об инциденте с молодчиками под Харьковом в полиции

Группа молодых людей в Краснокутском районе Харьковской области атаковала полицейских . Находились полицейские в этом районе по служебным делам.

Мужчины же с палками, топорами и другим оружием вели себя агрессивно, порезали колеса автомобиля полиции, разбили ветровое стекло и стреляли в боковое окно .

Правоохранители задержали всех нападавших . Которые, к слову, называли себя "поселенцами Слобожанской Сичи".

В полиции добавили, что 2 июня эти же люди угрожали руководителю одного из отделов полиции .



Задержанные нападавшие на полицейских

Какое наказание грозит нападавшим

В случае признания судом вины, мужчин могут наказать за такие преступления:

Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Незаконное лишение свободы или похищение человека.

Максимальное наказание за такое – 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение .



Обвиняют задержанных даже в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

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Как объясняют свои действия мужчины, атаковавшие полицейских

В соцсетях опубликовали видео, которое снимали задержанные полицией мужчины. Они заявили, что правоохранители следили за ними с помощью дрона , как пишут в newsroom.kh.ua.

Именно поэтому, мол, эти мужчины, которые являются членами общественной организации "Потон", выследили самих полицейских, окружили их машину и требовали объяснений.

Смотрите видео, снятое мужчинами до их задержания

Впоследствии члены организации – около 30 человек – собрались под участком полиции в Харькове, чтобы проследить за судьбой своих задержанных товарищей.



Три десятка человек собрались под участком в Харькове / Фото newsroom.kh.ua