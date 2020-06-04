Молодчики под Харьковом напали с топорами и стреляли в полицейских: детали, фото и видео
Инцидент произошел в Харьковской области 3 июня. Группа мужчин атаковала автомобиль с правоохранителями палками, топорами и огнестрельным оружием. Причиной стало якобы то, что за молодчиками – членами общественной организации "Потон" – полиция следила с помощью дрона. Всех нападавших задержали.
О нападении на полицейский в Харьковской области 3 июня рассказали в пресс-службе МВД Украины в фейсбуке.
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Что говорят об инциденте с молодчиками под Харьковом в полиции
- Группа молодых людей в Краснокутском районе Харьковской области атаковала полицейских. Находились полицейские в этом районе по служебным делам.
- Мужчины же с палками, топорами и другим оружием вели себя агрессивно, порезали колеса автомобиля полиции, разбили ветровое стекло и стреляли в боковое окно.
- Правоохранители задержали всех нападавших. Которые, к слову, называли себя "поселенцами Слобожанской Сичи".
- В полиции добавили, что 2 июня эти же люди угрожали руководителю одного из отделов полиции.
Задержанные нападавшие на полицейских
Какое наказание грозит нападавшим
В случае признания судом вины, мужчин могут наказать за такие преступления:
- Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
- Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- Незаконное лишение свободы или похищение человека.
Максимальное наказание за такое – 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
Обвиняют задержанных даже в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов
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Как объясняют свои действия мужчины, атаковавшие полицейских
В соцсетях опубликовали видео, которое снимали задержанные полицией мужчины. Они заявили, что правоохранители следили за ними с помощью дрона, как пишут в newsroom.kh.ua.
Именно поэтому, мол, эти мужчины, которые являются членами общественной организации "Потон", выследили самих полицейских, окружили их машину и требовали объяснений.
Смотрите видео, снятое мужчинами до их задержания
Впоследствии члены организации – около 30 человек – собрались под участком полиции в Харькове, чтобы проследить за судьбой своих задержанных товарищей.
Три десятка человек собрались под участком в Харькове / Фото newsroom.kh.ua
Что известно об организации "Потон"? Зарегистрирована в 2015 году в Харькове. Лидер "Потона" Павел Онищенко был кандидатом в депутаты в 173 округе от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Из открытых данных системы youcontrol известно, что организация фигурирует в ряде уголовных производств, в частности относительно обвинений в хулиганстве и кражах.