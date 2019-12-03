Молодчики в масках и с ножами напали на мужчину возле банка и забрали у того немалую сумму

В Киеве неизвестные в масках и с ножами совершили дерзкое ограбление. Во время того, как мужчина выходил из отделения "Приватбанка", злоумышленники подбежали к нему и выхватили сумку. Там, в частности, были ключи от автомобиля и 70 тысяч гривен.

Как сообщает ресурс "Информатор", инцидент произошел на улице Ломоносова вечером 3 декабря. Злоумышленники подошли к своей жертве на выходе из банка, их было трое человек. Все были в масках.

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После этого нападавшие сели в серый BMW X5 и скрылись. Также они с помощью ножа пробили колеса машины мужчины, которого обокрали.

Сейчас патрульная полиция разыскивает подозреваемых. На месте работает следственно-оперативная группа.

К слову, в конце ноября в Киеве неизвестные взорвали отделение Ощадбанка. В итоге там упал на пол потолок. Вероятнее всего, взрывное устройство установили у банкомата, купюры из него разлетелись по всей улице. По словам председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, цена украденного – почти 250 тысяч гривен, а цена разрушенного – миллионы.

Рано утром 1 декабря подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве задержала полиция. Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.