Молодежь Винниччины поддержала Юлию Тимошенко: Подписан Меморандум о сотрудничестве

Кандидат на пост Президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве с лидерами 15 молодежных, студенческих и спортивных общественных организаций Винницкой области.

Документ предусматривает консолидацию усилий для внедрения новой молодежной политики, участия молодежи в процессе принятия решений по вопросам формирования и реализации молодежной политики в Украине, говорится на сайте партии "Батькивщина".

Четкий план действий для достижения этих целей прописан в Новом курсе, инициированном Юлией Тимошенко и разработанном вместе с молодежью.

В частности, стратегия развития этого направления будет предусматривать, обеспечение молодых людей рабочим местом и введение в Украине системы микрокредитования.

По словам лидера "Батькивщины", молодежь, которая хочет иметь свой бизнес, должна получить долгосрочные микрокредиты без залога под 3% годовых под готовый бизнес-план.

Также новая молодежная политика невозможна без упрощенной системы ипотечного кредитования, убеждена председатель партии. Речь идет о замене непосильного для семьи первого взноса (25-30%) специальным страхованием рисков. Кредиты будут долгосрочными – от 10-15 и больше лет, чтобы ежемесячные выплаты не разрушали бюджет семей, и под 3% годовых, а не абсурдные 20%, как сейчас.

Восстановление помощи при рождении ребенка, которая была во времена премьерства Тимошенко, также будет способствовать созданию для молодежи достойных условий жизни: помощь на первого ребенка составит 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс. грн, а на третьего и более – 150 тыс. грн.

Новая власть будет делать ставку на образование и инновации, заверила лидер "Батькивщины".

В Новом курсе наука и образование определены как приоритет развития Украины. Это означает, что финансы и организационные усилия государства будут направлены в эту сферу. И мы получим хороший результат,

– отметила кандидат в Президенты Украины, заметив, что делает ставку на молодежь при переходе на инновационную экономику.

В частности, стратегия Юлии Тимошенко будет предусматривать гарантии бесплатного высшего образования для добросовестных и успешных студентов. Повышение стипендии, качественные условия проживания и повышение зарплат нашим педагогам, по крайней мере до уровня Польши, – это также станет неотъемлемой частью для привлечения талантливых людей в страну.

Присутствовавший на встрече вице-президент Футбольной ассоциации студентов Винницкой области" Валерий Комар отметил, что в Виннице есть мощная команда "Батькивщины молодой", есть общественные организации, которые поддерживают Юлию Тимошенко.

"У вас много наработок, как включить зеленый свет для молодежи будущего. Мы сделаем все возможное для вашей победы, когда вы станете президентом, все воплотим в жизнь", – подытожил он.