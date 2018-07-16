Молодежная сборная Украины по баскетболу победила на турнире в Словакии
Мужская сборная Украины U-18 по баскетболу 3х3 победила на турнире в Братиславе.
На групповом этапе соревнований наши ребята одержали четыре победы в четырех матчах. Они обыграли словацкие "Лос Торрос" (22:8), "Баники" (19:11), "Боллерс" (21:0) и "Саус" (21:3). Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.
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В финале наша команда победила сверстниц со словацкой сборной – 11:9.
В ходе того же турнира наши ребята сыграли два матча во взрослой категории. Уступили черногорской "Паэлье" (12:21) и победили словацкий "Апрайзинг" (19:14).
Напомним, наша команда проводит игровую подготовку к квалификации чемпионата Европы, которая состоится 3-4 августа.
Источник: 24 Канал
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